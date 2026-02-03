Suriye ordusu, Kamışlı'ya girmek için hazırlanıyor

Haberin Devamı

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG'nin işgali altındaki Kamışlı ilçesine doğru hareket etmek üzere Tel Barak köyünde toplandı.

Yaklaşık 20 askeri araçtan oluşan güvenlik güçleri, mutabakat kapsamında Kamışlı kentine doğru hareket etti.

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan mutabakat kapsamında dün Haseke kent merkezine ve Halep’in Aynularap ilçesine bağlı Şuyuk köyüne girmişti.

Haberin Devamı

SAHADA SON DURUM NE?

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak, SDG ile Şam yönetimi arasındaki mutabakatın 2 Şubat'ta yerine getirilmesinden itibaren olumsuz anlamda bir durum yaşanmadığını aktardı.

Çakmak, Suriye ordusunda görev yapan İç Güvenlik Komutanı Marwan Ali'nin, bazı basın mensuplarının Haseke'ye girmemesini istediği ve sınırlı sayıdaki basın mensubuna açıklama yaptığını söyledi.

Çakmak, sahada mutabakatın ilerlediğini ve adım adım entegresyon sürecindeki denklemin değiştiğini vurguladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG, SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI GÜÇLERİN HASEKE'YE GİRİŞİNİ KARŞILAYAN 23 KİŞİYİ ALIKOYDU

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, terör örgütü YPG, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait konvoyun Haseke'ye girişini karşılayan çok sayıda kişiyi alıkoydu.

Haseke kent merkezinde 21, Rümeylan ilçesinde 1, Mabede beldesinde 1 olmak üzere bölge sakinlerinden 23 kişinin terör örgütü YPG tarafından alıkonulduğu aktarıldı.

SURİYELİ AİLELER, YPG'NİN ALIKOYDUĞU YAKINLARINDAN HABER ALABİLMEK İÇİN GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, YPG hapishanelerinde tutulan ve zorla kaybedilen kişilerin aileleri, Deyrizor kent merkezinde bir araya geldi.

Haberin Devamı

Sevdiklerinden bir haber alabilmek isteyen aileler, düzenledikleri gösteride yakınlarının fotoğraflarını taşıdı ve onların akıbetlerinin açıklanmasını talep ettikleri pankartlar açtı.

Kayıp Ferhan İsa Casim'in annesi Emel Receb, "Oğlumun akıbetini öğrenmek istiyorum. Alıkonulduğundan bu yana onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz." dedi.

Aktivist Rula Haci Taha ise YPG hapishanelerinde çok sayıda çocuğun tutulduğuna dikkati çekerek, "2015'ten bu yana alıkonulanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Taha, YPG hapishanelerinde zorla kaybedilen kişilerin akıbetinin araştırılması için hükümete çağrıda bulundu.

Gözden Kaçmasın YPG tünellerinde patlama: Suriyeli 3 asker öldü Haberi görüntüle