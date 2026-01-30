Suriye mutabakatına Ankara nasıl bakıyor? CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında aktardı

Haberin Devamı

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı bildirildi. Mutabakatın, Suriye güçleri ile YPG unsurları arasında ateşkes sağlanması, iki tarafın askeri ve idari güçlerinin kademeli entegrasyonunu içerdiği belirtildi.

Bu kapsamda "temas hatlarından askeri güçlerin çekilmesi ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin, Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi konusunda" anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Anlaşmada ayrıca, "bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılması, YPG'ye bağlı üç tugayı içeren bir askeri tümen oluşturulması, Aynularab güçlerine bağlı bir tugayın Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde teşkil edilmesinin yer aldığı" kaydedildi.

"EN SOMUT İLERLEME"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, yapılan açıklamanın ardından Suriye'de varılan mutakabatın Türkiye tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Suriye hükümeti ile SDG arasında sağlanan mutabakat, Ankara’da Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarı açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşma, aynı zamanda umut verici bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

Yetkililer, mutabakatın önceki süreçlerin devamı niteliğinde olduğunu ve eksik kalan yönlerin bu anlaşmayla tamamlandığını ifade ediyor. Suriye’nin birleşik ve merkezi bir yapıya kavuşması yolunda şimdiye kadarki en somut ilerleme olarak görülüyor.

MUTABAKATIN ÖNE ÇIKAN 8 ANA MADDESİ

Anlaşmanın ana başlıkları sekiz maddede toplanıyor:

Kalıcı ateşkesin sağlanması ve askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi, İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine konuşlandırılması ve bu kentlerde istikrarın tesis edilmesi, Bölgedeki güvenlik güçlerinin (asayiş vb.) entegrasyon sürecinin başlatılması, SDG unsurlarının Suriye Savunma Bakanlığı’na bireysel katılımı, ardından Haseke’de hükümet tarafından kurulacak tümen bünyesindeki tugaylarda görev almalarıyla askeri entegrasyonun başlatılması, Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde Kobani Tugayı oluşturulması, Özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, mevcut sivil personelin kadroya alınarak istihdamlarının korunması, Kürt halkının sivil, medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ve garanti altına alınması, Yerinden edilen kişilerin (Arap, Kürt ve diğer unsurlar) kendi bölgelerine güvenli dönüşünün sağlanması.

ASKERİ, İDARİ VE SİVİL ENTEGRASYON VURGUSU

Bu maddeler, askeri, idari ve sivil boyutları kapsayan kapsamlı bir entegrasyon yol haritası olarak değerlendiriliyor. Askeri entegrasyonun, daha önce de dile getirildiği gibi önce bireysel katılımlarla başlayacağı, ardından Haseke’de hükümet tarafından kurulacak tümenin çatısı altındaki tugaylarda görev alınacağı belirtiliyor.

Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde Kobani Tugayı’nın oluşturulması da bu sürecin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Yani önce bireysel katılım sağlanacak, ardından tümen yapılanmasına gidilecek. Detayların zamanla netleşeceği, ancak tüm bu yapıların Suriye devletinin yönetimi altında olacağı vurgulanıyor.

Ayrıca başta Türk vatandaşları olmak üzere Suriyeli olmayan unsurların Suriye’den çıkarılması konusunda da mutabakata varıldığı ifade ediliyor.

“SARI BÖLGE” FİİLEN ORTADAN KALKACAK

Ankara’da yapılan değerlendirmelerde, bugünkü mutabakatın önceki anlaşmaların eksik kalan yönlerini tamamlayarak fiili bölünmüşlüğü sona erdirmeye yönelik en ileri adım olduğu belirtiliyor. Bu anlaşmayla birlikte, Suriye haritasında uzun süredir var olan ve SDG kontrolündeki alanları ifade eden “sarı bölgenin” fiilen ortadan kalkacağı vurgulanıyor.

ENTEGRASYON SONRASI BEKLENEN SONUÇLAR

Askeri ve idari entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte:

Suriye’nin kuzeydoğusu dahil tüm toprakların merkezi yönetime bağlanması,

Çatışma riskinin azalması,

Enerji kaynakları, sınır kapıları ve güvenlik yapılarının tek elden, Şam yönetimi tarafından yönetilmesi,

Yerinden edilen kişilerin güvenli dönüşünün sağlanması,

Bölgesel istikrarın güçlenmesi ve PKK/YPG ile IŞİD kalıntıları başta olmak üzere terör örgütlerinin hareket alanının ortadan kalkması bekleniyor.

TÜRKİYE SAHADA AKTİF ROLÜNÜ SÜRDÜRECEK

Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için Türkiye’nin sahada aktif rol üstlenmeye devam edeceği ifade ediliyor. Ankara’daki kaynaklar, “Tüm taraflara düşen, mutabakatın samimiyetle ve hızla uygulanmasıdır” mesajını veriyor.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VE “TERÖRSÜZ BÖLGE” VURGUSU

Suriye’de yaşanan bu olumlu gelişmelerin, terörsüz Türkiye sürecine doğrudan olumlu yansıyacağı yönündeki beklentinin de Ankara’da yüksek olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda bu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla vurguladığı “terörsüz bölge” hedefi doğrultusunda bölgesel barışa önemli bir katkı sağlayacağı ifade ediliyor.