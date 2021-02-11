Suriye Milli Ordusu, yerli imkanlarla ürettiği zırhlı muharebe aracını tanıttı

SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Azez ilçesinde, yerli imkanlarla Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde ürettiği muharip zırhlı aracı "Şimşek"in tanıtımı için askeri tören düzenledi.

Törene, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Savunma Bakanı Selim İdris ve SMO kolordu komutanları da katıldı.

SMO, testleri başarıyla geçen Şimşek'in seri üretimine başladı.

Tören, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınarak yapıldı.

Hamza Tümeni, Temmuz 2019'da, ürettiği ilk zırhlı personel taşıyıcı aracın tanıtımını yapmıştı.



ŞİMŞEK

Şimşek ismi verilen 4x4 zırhlı araç, düz yolda saatte 110-120 kilometre, engebeli yolda ise 35-40 kilometreye ulaşabiliyor.

5,5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğindeki aracın yüksekliği 2,5 metre, ağırlığı ise 14 ton.

Her koşulda savaşabilecek niteliklere sahip yerli imkanlarla üretilen zırhlı araç Şimşek, SMO'nun operasyonlarında nitelikli destek verecek gerekli teknik donanıma sahip.

Zırhlı askeri araçta, düşmanın iletişim mekanizmalarını felç edecek ve karartacak donanımlar bulunuyor.

Personel için yeterli alana sahip aracın en büyük görevi, savaş meydanında mayınlı veya patlayıcılarla tuzaklanmış bölgelerde yaralı askerleri güvenli bölgelere taşımak olacak.



Aracın üzerinde 12,7 mm makineli silah yer alıyor.

Bölge haritalarının ve tüm sektörlerin anlık görüntüleri araçtaki ekranlara yansıtılıyor.

Şimşek, 360 derecelik gece ve gündüz görüşü olan kameraya ve modern tekniklerle teşkil edilmiş güçlü bir iletişim sistemine sahip.

Buna ek olarak araçta, Tümen Merkezindeki Özel Operasyon Odası ile doğrudan iletişim sistemi yer alıyor.

