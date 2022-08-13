Suriye Milli Ordusu Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Hürriyet’e konuştu: Şanlı Türk bayrağı sığınağımız oldu

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki günkü, “Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda buna destek olabileceğimizi söyledik” açıklamasından sonra Suriye’nin kuzeyinde gece saatlerinde tansiyon yükseldi. Bir grup Türk bayrağını yakarken, bazı gruplarında Türkiye aleyhine slogan attıkları görüldü. Eylemler dün de sürdü.

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CANIMIZI FEDA EDERİZ

Suriye Milli Ordusu(SMO) Hamza Özel Kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Şanlı Türk bayrağı, başta biz Suriyeliler olmak üzere tüm mazlumlara sığınak oldu. Ne zaman dara düşsek yanımızda oldu. Gerekirse senin bayrağın ve ülken uğruna canımızı feda ederiz” dedi.

Suriye’nin Azez ve Cerablus kentlerinde Türkiye’ye destek gösterileri olurken bazı bölgelerde de Türkiye karşıtı eylemler düzenlendi.

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HEM PROTESTO HEM DESTEK

Suriye’nin kuzeyinde protesto gösterileri önceki gece sabah saatlerine kadar devam etti. Konvoy yapıp Suriye rejimi, Beşar Esad ve Türkiye aleyhine sloganlar atan gruptan bazı kişiler Türk bayrağını yaktı. Azez ve birçok kentte “Kardeşlik sınır tanımaz” yazılı levhaların üzeri boyandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri araçlar hedef alındı. Türkiye karşıtı eylemler dün de bazı bölgelerde devam etti.

Türkiye karşıtı eylemlere sahne olan Suriye güvenli bölgedeki yerleşim yerlerinde protestolar devam ederken, destek eylemleri de dikkat çekti. Cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce Suriyeli, ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ile yürüyüş yaptı.

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ŞANLI TÜRK BAYRAĞIM

Eski ismiyle ÖSO olan Suriye Milli Ordusu (SMO) Hamza Özel Kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat yaşananların provokasyon olduğunu, Suriye halkını temsil etmediğini belirterek şunları söyledi:

“Şanlı Türk bayrağım, başta biz Suriyeliler olmak üzere tüm mazlumlara sığınak oldun. Ne zaman dara düşsek yanımızda oldun. Gerekirse senin bayrağın ve ülken uğruna canımızı feda ederiz. Türkiye Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları sonrası provakatif eylemlere sebep olan kişiler şanlı Türk bayrağını yakarak saygısızlık yapmıştır. Türk bayrağı mukaddestir. Bayrağımıza el uzatan kişiler cezalandırılacaktır ve bu kardeşliği bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu provokatif eylemlerin öncesinde de olduğu gibi şimdi ve daima Suriye’nin bütün kurumlarında; Suriye geçici hükümetinde, yerel meclislerde SMO askeri karargâhlarda ve terörden temizlenmiş olan tüm sokaklarda şanlı Türk bayrağını görmeye devam edeceksiniz. Şanlı Türk bayrağımız hâlâ dalgalanıyor ve kanımızın son damlasına kadar da dalgalanmaya devam edecektir.”

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PROVOKATİF EYLEMLER

Gerçekleşen bu münferit olay, bu şerefsizlik sadece kendini temsil edecek, Suriye halkını kesinlikle temsil etmeyecektir. Bu olayın arkasında PKK/PYD terör örgütlerinin uzantısı olduğunu biliyoruz. Suriye Milli Ordusu (SMO) ile yerel güvenlik güçleri bu provokasyonu organize eden, halkı galeyana getirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Önceki geceden beri çalışmalar yapıyoruz, bu provokatif eylemlere öncülük edenler yakalanarak, güvenli bölgedeki cezaevlerine atılacaktır.”

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentine yakın El Mastumah köyündeki TSK karakolu yakınlarında Türkiye aleyhine gösteriler yapıldı.

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SURİYE MİLLİ ORDUSU: HESABI SORULACAKTIR

Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) yapılan açıklamada ise “Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı, Suriye devriminin bayrağı gibi, gururun simgesi, zaferin unvanı, büyük bir halkın ablemidir. Yeri kahramanların başlarının ve şehitlerin bedenlerinin üzerindedir. Bayrağı selamlıyor ve yüceltiyoruz. Bayrağa saldırarak, kardeşler arasında çekişmeyi ateşlemeye çalışan bazı cahiller de ancak halkın davasına ve devrimine saldırıyorlar. Haddi aşanlara hesap sorulacaktır” denildi.

‘TSK MÜDAHALE ETMEDİ’

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gösterilere müdahale etmediğini açıkladı. Gül, sosyal medyadan paylaşımında, “Cerablus’ta 200 kişinin katıldığı protesto gösterilerine TSK’nın bir müdahalesi olmamıştır. SMO karargâhına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır” dedi.