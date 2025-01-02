Suriye lideri ve YPG arasında görüşme iddiası

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Fransız Haber Ajansı’na (AFP) konuşan ve ismi belirtilmeyen Suriyeli bir yetkili, eş Şera’nın PKK/YPG delegeleriyle ‘olumlu’ görüşmeler yaptığını aktardı. Diğer yandan, Suriyeli yetkililerin görüşmenin “gelecekteki diyalog için bir ön toplantı” olduğunu ve her iki tarafın da bu toplantılara devam etmeyi kabul ettiğini belirtti. Ahmed eş Şera hafta sonu Al Arabiya televizyonuna verdiği demeçte, Suriye’deki PKK/YPG’nin de yeni orduya entegre edilmesi gerektiğini belirterek, “Silahlar sadece devletin elinde olmalı. Silahlı olan ve savunma bakanlığına katılma yetkinliğinde olan herkesi memnuniyetle karşılayacağız” demişti.