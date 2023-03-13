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'Suriye' konulu toplantı, 15-16 Mart'ta Moskova'da

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#ANKARA#RUSYA#SURİYE
Suriye konulu toplantı, 15-16 Martta Moskovada
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 12:33

TÜRKİYE, Rusya, Esad rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek 'Suriye' konulu toplantı, 15-16 Mart'ta Moskova'da yapılacak.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Türkiye, Rusya, Esad rejimi ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantı, 15-16 Mart'ta düzenlenecek.

Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, başkanlık edecek. Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esad rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.

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#ANKARA#RUSYA#SURİYE

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