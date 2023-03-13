'Suriye' konulu toplantı, 15-16 Mart'ta Moskova'da

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Türkiye, Rusya, Esad rejimi ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantı, 15-16 Mart'ta düzenlenecek.

Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, başkanlık edecek. Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esad rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.