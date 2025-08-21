Suriye ile İsrail Paris’te görüştü

Haberin Devamı

FRANSA’nın başkenti Paris’te, Ahmed Şara liderliğindeki Şam yönetiminin başa gelmesinin ardından İsrail ile Suriye arasında ilk kez doğrudan ‘resmi’ temas gerçekleşti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, önceki gün Paris’te İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’ın başkanlık ettiği İsrail heyetiyle görüştü. Görüşmede, özellikle Suriye’nin güneyindeki çatışmaların azaltılması, bölgesel istikrar ve Suriye’nin iç işlerine dış müdahalelerin engellenmesi gibi başlıklar masaya yatırıldı. Şeybani’nin ayrıca, 1974’te imzalanan ve İsrail ve Suriye güçleri arasında tampon bölge oluşturan ateşkes anlaşmasının yeniden yürürlüğe konulması önerisini de gündeme getirdiği bildirildi. Trump yönetiminin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın da hazır bulunduğu görüşme, ABD arabuluculuğunda gerçekleşti.

DÜRZİ LİDER ABD’DEN ‘KARA KORİDORU’ İSTEDİ

Şam-İsrail görüşmesinden birkaç saat önce Büyükelçi Barrack, yine Paris’te İsrail’deki Dürzi topluluğunun ruhani lideri Şeyh Muvaffak Tarif ile bir araya geldi. Tarif’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye’nin Dürzi yoğunluklu Süveyda kentindeki son durum ele alındı. Tarif, görüşmede Trump yönetimini Süveyda’da “kapsamlı ve sürdürülebilir ateşkese” varılması, insani yardımların ulaştırılması için İsrail kontrolündeki Golon Tepeleri’nden Süveyda’ya ABD gözetiminde güvenli bir kara koridoru açılması ve kaçırılanların serbest bırakılması konusunda çalışmaya çağırdı. Büyükelçi Barrack, görüşmenin ardından sosyal medya paylaşımında “Süveyda’daki durumu ve tüm tarafların çıkarlarını nasıl bir araya getirebileceğimizi, gerilimi nasıl azaltabileceğimizi ve karşılıklı anlayışı nasıl geliştirebileceğimizi ele aldık” dedi.

FRANSA İSRAİL ARASINDA FİLİSTİN KRİZİ

PARİS, Suriye-İsrail ve Dürzi-ABD görüşmelerine ev sahipliği yaparken, Tel Aviv ve Fransa arasında da gerilim tırmandı. Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıma planı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun arasını bozdu. Netanyahu, Macron’a yolladığı 17 Ağustos tarihli mektupta Fransa’da “antisemitik saldırıların” Macron’un Filistin politikasından güç aldığını öne sürdü. Netanyahu, Fransız Yahudilerinin de hedef haline getirildiğini savundu. Elysee Sarayı ise Netanyahu’nun iddialarını “yanıltıcı, aşağılayıcı ve yanıtsız bırakılmayacak” diyerek reddetti. Macron, eylül ayında BM Genel Kurulu’nda Fransa’nın Filistin’i resmen tanıyacağını bildirmişti.

ŞARA ABD KONGRE ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Kongresi’nden Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyeti önceki gün başkent Şam’da kabul etti. Senatör Markwayne Mullin, Joni Ernst ve Temsilciler Meclisi üyeleri Jason Smith ile Jimmy Panetta’dan oluşan heyetle yapılan görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab da yer aldı. Suriye devlet televizyonu El İhbariye, ziyareti “Şam’ın uluslararası ortaklarla diyaloğu güçlendirme çabasında diplomatik bir başarı” olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Şara’nın, Senatör Joni Ernst’in tokalaşmak amacıyla kendisine uzattığı elini sıkmaması ve selamı elini göğsüne götürerek almayı tercih etmesi dikkat çekti.