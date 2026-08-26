Suriye için 47 yıllık zincir kırıldı... ABD'nin adımı ne anlama geliyor

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ABD’nin Suriye’yi 1979’dan bu yana bulunduğu “Teröre Destek Veren Ülkeler” listesinden çıkarması, Şam’ın uluslararası sisteme dönüşünde kritik bir eşiğin aşılması anlamına geliyor. Kararla birlikte bankacılık, yabancı yatırım, kredi ve yeniden imar projelerinin önündeki önemli hukuki ve finansal engeller kalkarken, Suriye’nin 216 milyar doları aşması beklenen “ülkenin yeniden inşası” maliyetini karşılamak için küresel sermayeye erişimi kolaylaşacak. ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist Örgüt” statüsünden çıkarıldığı da duyuruldu.

ŞAM KARARDAN MEMNUN

ABD’nin kararı Şam yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, “Bugün Suriye karanlık bir lekeden kurtuluyor, geçmişinin acı bir sayfasını yırtıp atıyor ve kalkınma, yeniden imar ve yeniden inşa yoluna giriyor” derken Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de sözkonusu adımın, Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi olduğunu vurguladı.



İLK ADIM BANKACILIKTA

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Kararın Suriye ekonomisine en hızlı etkisinin bankacılık sektöründe görülmesi bekleniyor. Suriye’nin uluslararası finans sisteminden kopuk olması, yalnızca yabancı yatırımın ülkeye girişini değil, şirketlerin yaptıkları ticaretten elde ettikleri parayı transfer etmelerini de zorlaştırıyordu. “Teröre Destek Veren Ülke” statüsünün kalkmasıyla birlikte uluslararası bankaların Suriye bankalarıyla ilişki kurmasının önündeki risklerin azalması bekleniyor. Reuters’a göre Mastercard ve Bank of America gibi büyük finans kuruluşlarının Suriye ile çalışmaya yönelik ilgisi şimdiden artmış durumda. Mastercard, Suriye Merkez Bankası ve Katar merkezli QNB ile ülkede uluslararası kartlı ödeme altyapısının kurulması konusunda çalışmaya başladı.

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YATIRIMLAR ARTACAK

İkinci aşamada yabancı yatırımcıların Suriye’ye bakışının değişmesi bekleniyor. Washington’ın 2025’te yayımladığı yatırım rehberlerinde ABD şirketlerine Suriye’de elektrik, petrol, doğalgaz, teknoloji, telekomünikasyon, gayrimenkul ve bankacılık gibi alanlarda fırsatlar bulunduğu mesajı verilmişti ancak aynı dönemde Suriye’nin hâlâ teröre destek veren ülkeler listesinde bulunması, oluşabilecek yasal sorunlar nedeniyle bu çağrının etkisini sınırlıyordu. Uzmanlara göre yeni durum enerji, elektrik, telekomünikasyon, inşaat, çimento, konut, limanlar, lojistik, bankacılık ve madencilik gibi sektörlerde yatırım kararlarının hızlanmasını sağlayabilir.

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KRİTERLER DEĞİŞECEK

Öte yandan bu adım, Suriye’ye otomatik olarak yatırım yağacağı anlamına gelmiyor. Yabancı yatırımcı açısından bundan sonraki kritik başlıklar ülkenin güvenlik durumu, siyasi istikrarı, mülkiyet haklarının korunması, sözleşmelerin uygulanabilirliği, bankacılık sisteminin güvenilirliği ve yolsuzlukla mücadele olacak. Uzmanlara göre Şam yönetimi bu alanlarda güven oluşturamadığı takdirde Washington’ın attığı adımın ekonomik etkisi sınırlı kalabilir.

TAZMİNAT ENGELİ DE VAR

Suriye’nin ekonomik normalleşmesinin önünde hâlâ çok önemli bir hukuki mesele bulunuyor. Lawfare analizine göre ABD mahkemeleri 2011’den bu yana Suriye aleyhine 31 milyar doların üzerinde tazminat kararı verdi. Bekleyen 186 dava da eklendiğinde Suriye’nin terör suçundan karşı karşıya kalabileceği toplam hukuki yükün 100-150 milyar dolar olabilir. Bunun aşılması için ise daha önce Libya ve Sudan’da olduğu gibi uzlaşma fonlarının oluşturulabileceği belirtiliyor.

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ANKARA’DAN DESTEK MESAJI

Karara bir destek de Ankara’dan geldi. Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’yi “Teröre Destek Veren Ülkeler” listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yönde irade ortaya koyan ABD yönetiminin ve sürece destek veren ABD Kongresi’nin yapıcı yaklaşımının takdir edildiği belirtildi. Açıklamada, Suriye hükümeti ve halkı da sergiledikleri kararlı tutum nedeniyle tebrik edildi. Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, “Suriye’nin normalleşmesi, istikrarı ve gelişmesi açısından önemli olduğu kadar, bölgenin istikrarı ve barışı açısından da son derece mühim bir karar” ifadelerini kullandı.