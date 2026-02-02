×
Dünya Haberleri

Suriye güçleri, YPG işgalindeki Haseke'ye girmek için bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Haseke#YPG İşgali
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 11:25

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin, ateşkes anlaşması kapsamında terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke kentine girmek için bekleyişi sürüyor.



Haseke kent merkezine girmesi beklenen Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçler, Şeddadi kentinde toplanmış durumda.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında Haseke'ye giriş konusunda kesin mutabakat sağlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçlerin bölgeye hareket etmesi bekleniyor.

Şeddadi'de bekleyiş sürerken, İçişleri Bakanlığı güçlerinin Haseke'ye ne zaman gireceği ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan terör örgütü YPG'nin Haseke'de bu sabah başlattığı sokağa çıkma yasağı ise sürüyor.

KOALİSYON GÜÇLERİ UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Kentteki belirsizlik sürerken, Haseke semalarında ise Koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının zaman zaman uçuş yaptığı bildirildi.



Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 30 Ocak'ta imzalanan ateşkes ve genişletilmiş entegrasyon anlaşması kapsamında Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçlerin Haseke'ye gireceği duyurulmuştu.

Taraflar arasındaki anlaşmada, Haseke kent merkezindeki kamu kurumlarının Şam yönetimine bağlı devlet kurumlarıyla entegrasyonunun yapılacağı ve buradaki çalışanların kadroyu geçirileceği bildirilmişti.

Haseke’ye girecek güçlerin misyonu, burada ne kadar ve ne şekilde kalacağı konusunda ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.


