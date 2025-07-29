Suriye eylülde sandığa gidecek

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İÇ savaşın gölgesinde geçen on yılı aşkın bir sürenin ardından, 23 milyonluk nüfusa sahip Suriye yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk kez düzenlenecek olan genel seçimler 15 ila 20 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

YENİ SEÇİM SİSTEMİ

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Halk Meclisi Seçim Yüksek Komisyonu Başkanı Muhammed Teha Ahmed, seçim süreciyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Buna göre, Suriye meclisindeki (Halk Meclisi) sandalye sayısı 150’den 210’a çıkarılacak. Bu sandalyelere oturacak vekillerin 70’i Devlet Başkanı Ahmed Şara tarafından atanırken, geri kalan üyeler halk oylamasıyla belirlenecek. Seçim Komisyonu Başkanı Ahmed, meclisteki temsiliyet oranlarının 2011 nüfus sayımı temel alınarak yeniden düzenlendiğini, Halk Meclisi’nin önerilen bileşiminin yüzde 70’inin uzmanlardan, yüzde 30’unun ise halkın ileri gelenlerinden oluşacağını açıkladı.

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AZINLIKLARA KONTENJAN

Diğer yandan Şam hükümetinin kontrolü dışındaki bölgelerde ise nüfusa göre milletvekili kontenjanı oluşturulacak. Bu kapsamda terör örgütü PKK güdümündeki SDG’nin kontrolündeki bölgeler ve Dürzi şehri Süveyda için de kontenjan ayrılacak. Seçim takvimi kapsamında ilk olarak seçim alt komiteleri oluşturulacak. Bu komiteler, üç hafta içinde seçim kurullarını belirleyecek ve ardından adayların seçim çalışmaları başlayacak. Seçimler, Yüksek Seçim Komisyonu gözetiminde ve uluslararası gözlemcilerin denetiminde gerçekleştirilecek. Aday listelerine ve seçim sonuçlarına itiraz hakkı da yasal güvence altına alınacak.

NİYE ERKENE ALINDI

Devlet Başkanı Ahmed Şara, geçen yıl yaptığı bir değerlendirmede seçimlerin kısa vadede mümkün olmadığını savunmuştu. Şara, “Şu an Suriye’nin nüfusunu sorsak kimse bilemez. 15 milyon yerinden edilmiş insanın nüfus kayıtları dahi yok” diyerek altyapının seçim için hazır olmadığını söylemişti. Şam’dan gelen seçim açıklaması bu nedenle kafaları karıştırdı. Şam’daki yeni yönetime yönelik anlaşmazlıkların yoğunlaştığı ve eleştirilerin arttığı bir döneme denk gelen seçim ilanının ardında hangi dinamiklerin yer aldığı belirsizliğini koruyor.

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WITKOFF: GERGİNLİK ÇÖZÜME GİDİYOR

ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff, ABD merkezli Fox News kanalına verdiği röportajda Suriye’de son dönemde yaşanan gerginliğin çözüme doğru ilerlediğini belirtti. Bölgedeki diplomatik gelişmelere dikkat çeken Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık süresi sona ermeden Ortadoğu’da uzun vadeli barışın sağlanmasını umduğunu belirtti. Witkoff’un açıklamasının Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın Paris’te bir araya gelmesinden günler sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ABD, Fransa ve Suriye’nin, “Suriye’nin kuzeydoğusu ve Süveyda’da, ulusal uzlaşı ve toplumsal uyumu hedefleyen siyasi geçiş çabalarını desteklemek üzere Suriye hükümetine destek verilmesi” konusunda mutabık kalındığı belirtilmişti.