Suriye entegrasyonunda olumlu ilerleme

Entegrasyon kapsamında geçen mart ayında Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanan eski SDG yetkilisi Sipan Hemo, dört SDG tugayının Suriye ordusuna resmen katıldığını açıkladı. “29 Ocak Anlaşması uyarınca 4 tugay oluşturuldu ve bunlar resmen yapıya entegre edildi. Ayn el Arab tugayı ile Haseke, Kamışlı ve Derik’teki diğer 3 tugay örgütsel ve resmi düzeyde entegre oldular, şimdi ise pratik saha çalışmaları yapılıyor” ifadelerini kullanan Hemo, öncelikli hedefin tüm askeri oluşumların tek bir komuta altında birleştiği, disiplinli ve birleşik bir ulusal ordu yaratmak olduğunu vurguladı. Suriye’nin askeri idari yapısında “Doğu Bölgesi” sorumluluğunu üstlendiğini belirten Hemo, bakanlık nezdinde ülkenin beş ana bölgeye ayrıldığını ifade etti. Suriye’nin stratejik bir süreçten geçtiğini ve bölgesel çatışmalardan korunması gerektiğini belirten Hemo, çözümün “ayrışmada değil, birleşik bir Suriye içinde hakların garanti altına alınmasında” olduğunu savundu.