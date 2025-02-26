Suriye diyalogu başlattı: Anayasaya ilk adım

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Suriye’nin yeni yönetimi, eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesi ve yaklaşık 14 yıl süren iç savaşın ardından diyalog sürecini başlattı. Ülkenin yeniden inşası için ‘tarihi bir fırsat’ olarak görülen Ulusal Diyalog Konferansı’na Suriye’nin farklı bölgelerinden yaklaşık 600 kişi davet edildi. İki gün sürmesi planlanan konferansta birçok din ve mezhepten temsilci bir araya geldi. Davetliler arasında gazeteciler, işinsanları, aktivistler, devrik hükümetin eski tutukluları ve 13 yıllık iç savaşta öldürülenlerin aileleri yer alırken, terör örgütü PKK/YPG’nin ana unsur olduğu SDG davet edilmedi.

ŞARA’DAN BİRLİK ÇAĞRISI

Başkent Şam’da bulunan Halk Sarayı’nda Ulusal Diyalog Konferansı’nın açılış konuşmasını yapan Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, “Suriye nasıl özgürleştiyse, kendini de yeniden inşa edecek. Bugün yaşadıklarımız, halkımızın ve ulusumuzun çıkarlarına hizmet etmek ve çocuklarının fedakârlıklarını onurlandırmak için tarihi bir fırsat. Sizleri, Suriye’nin iyileşmesi, yaralarının sarılması ve teselli edilmesi için birlik olmaya çağırıyoruz” dedi.

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ADALET KOMİSYONU KURULACAK

“Silahların birliği ve devletin tekelinde olması bir lüks değil, görev ve zorunluluktur” diyerek sözlerine devam eden Şara, geçici bir adalet komisyonunun kurulacağını duyurdu. Şara, “Suriye bölünmezdir; tam bir bütündür ve gücü birliğinde yatmaktadır” dedi. Aralık ayında Suriye’de kontrolü ele geçiren Şara, temsili bir hükümet kurulmasını görüşmek üzere ulusal diyalog konferansı sözü vermişti. Konferans kapsamında katılımcılar yeni anayasa için önerilerde bulunacaklar. Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan el Dağim, “Buradaki öneriler sadece tavsiye olmayacak. Geçici anayasa bildirgesi ve kurumsal reform planının temeli oluşturulacak” dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DAVET YOK

Suriye’nin kuzeyini kontrol eden terör örgütü PKK/YPG’nin desteklediği sözde yönetim Şam’a davet edilmedi. Suriye’nin kuzeyinde 35 partinin destek verdiği söylenen ortak açıklamada “Göstermelik temsiliyete sahip konferanslar... anlamsızdır, değersizdir ve ülkenin süregelen krizine gerçek çözümler bulunmasına katkıda bulunmayacaktır” ifadesi yer aldı.