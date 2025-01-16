Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihin doğru tarafında durdu

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Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusunda sergilediği duruşu değerlendiren Şeybani "Sayın Erdoğan ve Türk halkı tarihte doğru yerde durdu, insani değerlerin yanında durdu, halkların iradesinin yanında oldu. Burada kimse kaybetmedi, çünkü halkların yanında duran kaybetmez." dedi ver sözlerine şöyle devam etti;



"Türkiye bugün bu tutumundan dolayı zaten 2011 den bu yana tarihi mirasımız oldu. Artık bu miras geleceklere de etki edecek. Türkiye çevresini olumlu etkileyecektir. Biz biliyoruz, Türkiye bazı sıkıntılar yaşadı. Ancak Suriye’de yaşananlar, Suriye'nin kurtuluşu her iki halkında yararına olacaktır."



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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bizi kardeşçe karşıladı. Türkiye-Suriye arasındaki ilişkiler nitelikli ilişkiler olacaktır. Ülkemizin inşa çalışmalarında Türkiye'den yararlanacağız. Çevre ülkelerle ilişkilerimizin en iyi düzeyde olmasını istiyoruz. Türkiye ile ortak ilişkiler kuracağız bu bizim bölgedeki durumumuzu daha da güçlendirecektir.Türk halkına çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yani bu kadar yıl halkımızı kabul etti, misafir etti. Dolayısıyla da Türk halkı bu büyük oranda gelen Suriyelilere kabul etti ve bütün zorluklara göğüs gerdi ve Suriye halkını destekledi. Her şeye rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler çok derindir. Yeni bir sayfa açılmıştır şu anda. Başka bir şey ayıramaz birbirinden. Biz tek halk olarak bundan sonra düşüneceğiz.