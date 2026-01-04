×
Suriye devlet televizyonu: Şam'daki PKK/YPG görüşmelerinden sonuç çıkmadı

Suriye devlet televizyonu: Şamdaki PKK/YPG görüşmelerinden sonuç çıkmadı
Ocak 04, 2026 18:13

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan hükümete yakın bir kaynak, PKK/YPG ile yapılan görüşmelerin, 10 Mart mutabakatının uygulanmasını hızlandıracak somut bir sonuç doğurmadığını söyledi.

Söz konusu kaynak, tarafların ilerleyen dönemde yeni toplantılar düzenlenmesi konusunda anlaştığını aktardı.

Toplantılara PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in de katıldığı belirtildi.

Öte yandan, Suriye hükümetinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/YPG temsilcileri ile 10 Mart mutabakatına ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılamadığını teyit etti.

Söz konusu kaynak, "SDG, görüşmede gereken esnekliği göstermedi. İlerleyen dönmede yeni toplantılar yapılacak." ifadelerini kullandı.

