Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'dan yeni açıklama

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Suriye’de güvenlik güçleri ile devrik lider Beşar Esad'a bağlı unsurlar arasında Perşembe günü başlayan çatışmalar sürüyor. Arap medyasına göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara çatışmaların "beklenen zorluklar" dahilinde olduğunu söyledi. Eş-Şara ayrıca ulusal birlik çağrısında bulundu.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yaptığı açıklamada, ülkenin kıyı bölgesindeki Lazkiye ile Tartus'ta devam eden çatışmalarda 745 sivil ile 125 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, 148 Esad unsurunun da öldürüldüğünü aktardı.

FRANSA'DAN AÇIKLAMA

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa, Suriye'nin Tartus, Lazkiye ve Humus şehirlerinde son günlerde yaşanan ciddi şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu bildiriyor." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın Suriye'de sivillere ve mahkumlara yönelik "inanç temelli şiddeti en güçlü şekilde kınadığı" belirtilen açıklamada, Suriye yönetimine bu suçlara yönelik bağımsız soruşturma yürütmesi çağrısı yapıldı.

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Açıklamada, Fransa'nın Suriye'de "etnik ve dini toplulukları koruyan, dış müdahalelerden uzak, kapsayıcı ve barışçıl bir siyasi geçişe" desteği yinelendi.

NELER YAŞANDI?

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri, Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.