Suriye Cumhurbaşkanı Şara Rusya'da... 'Putin'den Esad'ın iadesini isteyecek' iddiası

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, ilk kez resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen görüşme sırasında Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer alırken Suriye heyetinde ise Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame ve Suriye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mahir Şara hazır bulundu.

Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Rusya ve Suriye’nin onlarca yıldır özel ilişkiler geliştirdiğini belirtti. 80 yılı aşkın süredir iki ülkenin diplomatik ilişkileri sürdürdüğünü hatırlatan Putin, bu ilişkilerin 1944’te, Rusya ve eski Sovyetler Birliği için en zor zamanlarda kurulduğunu hatırlattı.

Putin, "Bu süre zarfında Suriye ve Rusya arasındaki ilişkiler her zaman dostane olmuştur. Rusya'nın Suriye ile siyasi koşullarımız veya özel çıkarlarımızla bağlantılı hiçbir ilişkisi olmamıştır. Bu on yıllar boyunca, her zaman tek bir şey tarafından yönlendirildik, Suriye halkının çıkarları." ifadelerini kullandı.

Suriye halkıyla gerçekten derin bağları olduğunu dile getiren Putin, binlerce insanın evlilik ve dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu, halihazırda 4 binden fazla Suriyeli gencin, Rusya’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gördüğünü aktardı.

Putin, "Bunların, gelecekte Suriye devletinin gelişmesine ve güçlenmesine çok önemli katkılarda bulunacaklarını umuyorum." diye konuştu.

Suriye’de parlamento seçimlerinin yakın zamanda yapıldığını anımsatan Putin, "Bunun sizin için büyük bir başarı olduğuna inanıyorum. Çünkü bu, toplumun güçlenmesine yol açıyor ve Suriye şu anda zor zamanlardan geçiyor olsa da bu, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları ve etkileşimi güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

ŞARA: RUSYA'NIN BİZE SAĞLADIĞI BİRÇOK KAZANIMLARI TEMEL ALIYORUZ

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da konuşmasında, Rusya ile Suriye arasında gerçekten köklü tarihi bağların var olduğunu söyledi.

Yeni bir Suriye’nin varlığına dikkati çeken Şara, bu yeni Suriye'yi dünyaya tanıttıklarını ve dünyanın da yeni Suriye'yi tanımaya başladığını dile getirdi.

Rusya ile siyasi hedeflerini geliştirmek için çok çalıştıklarını vurgulayan Şara, "Rusya ile tarihi bağlarla bağlı olduğumuzu ve Rusya'nın bu süreçte önemli bir rol oynayacağını anlıyoruz. Ayrıca, Rusya'nın bize sağladığı birçok kazanımları da temel alıyoruz. Rusya çeşitli alanlarda bize yardımcı oldu, maddi işbirliği de dahil olmak üzere önemli işbirliği köprüleriyle birbirimize bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Rusya ile çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, "Kapsamlı ilişkilerimizi yenilemek ve sizi yeni Suriye ile tanıştırmak için çaba göstereceğiz. Şu anda en önemli şey elbette istikrar, hem ülkede hem de bölgede istikrar." diye konuştu.

"ESAD'IN İADESİNİ İSTEYECEK" İDDİASI

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen Suriyeli bir yetkili, AFP’ye yaptığı açıklamada, Şara'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Esad'ın iadesi isteyeceğini söyledi.

Yetkili, “Şara, Rusya Devlet Başkanı Putin’den şu anda Rusya’da bulunan ve savaş suçu işleyen herkesi, özellikle de Beşar Esad’ı teslim etmesini isteyecek” dedi.

Bir başka Suriyeli hükümet yetkilisi, Şara ile Putin’in görüşmede “yatırımla ilgili ekonomik meseleler, Suriye’deki Rus askeri üslerinin durumu ve yeni Suriye ordusunun yeniden silahlandırılması” konularını da ele alacağını belirtti.

Yetkililer, medya ile konuşma izinleri olmadığı için kimliklerinin gizli tutulmasını talep etti.

Suriye devlet haber ajansı SANA, Ahmed Şara’nın Çarşamba günü “iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak çıkarları kapsayan bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere” resmi bir ziyaret için Rusya’ya gittiğini bildirmişti.

AFP'de yer alan bir başka iddiada ise Rusya'nın Suriye'deki üslerini yeniden açmak isteyeceği yer aldı.

İddiaya göre Rusya lideri Putin, Tartus'taki deniz üssü ve Hmeimim'deki hava üssünün yeniden faaliyete geçmesini isteyecek.

ESAD, ARALIK AYINDA MOSKOVA’YA SIĞINDI

Aralık ayında devrilen ve uzun yıllar iktidarda kalan Beşar Esad, ülkeden kaçtıktan sonra Moskova’ya sığındı.

Rusya, 14 yıl süren Suriye iç savaşında Beşar Esad’ın en önemli müttefiki olmuştu.

Moskova yönetimi, BM Güvenlik Konseyi’nde Esad’ı desteklemiş, 2015 yılında da Suriye'deki Esad muhaliflerine yönelik hava saldırıları düzenleyerek Baas rejimine askeri destek vermişti.