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Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail geri çekilmeli

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#Suriye#Ahmed Şara#BM
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail geri çekilmeli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 16:14

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Şara, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarına değinirken "İsrail, Suriye'den geri çekilmeli." ifadesini kullandı.

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 81. oturumunda açıklamalarda bulundu.

Şara, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye şu anda yükseliyor. Kötülük-iyilik arasındaki yolculukta kan akmasını durdurduk. Suriye uluslararası toplumda statüsünü yeniden elde etti. Artık dünyadan izole değiliz. Diplomatik köprüler inşa ettik ve dünyaya bölgedeki güvenliğin Şam'dan başladığını duyurduk. Bizim hayatımız ile kimyasal silahların korkunçluğu gözler önüne serildi. İstikrar ve güvenliği tesis ettik ve yaptırımlar kaldırıldı. Artık terörün devlet sponsorları listesinde değiliz. Üretime başladık ve her gün bu sayı artıyor. Bütün girişimlerimizi vatandaşlarımızın güvenliği için gerçekleştirdik. 

"İSRAİL, SURİYE'DEN GERİ ÇEKİLMELİ"

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Golan Tepeleri, İsrail'in işgali altında. Golan, Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek ve BM kararları uyarınca tüm ilhak kararları hükümsüzdür. Şu anda İsrail, Suriye'ye saldırı düzenlemeye devam etmekte. İsrail, Suriye'ye 500'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail, Suriye'den geri çekilmeli."

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#Suriye#Ahmed Şara#BM

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