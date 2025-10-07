Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD temsilcisi Barrack görüştü

Haberin Devamı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın görüştüğü bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin ve 10 Mart Mutabakatı'nın ele alındığı belirtildi.

CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy, görüşmeye ilişkin detayları şu sözlerle değerlendirdi:

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ABD'nin büyükleçisinin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüğünü açıkladı. Açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Şara, ABD'li özel temsilci Barrack ve Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) ile Suriye'deki görüşmeleri ve güvenliğin güçlendirilmesini görüştü. Cumhurbaşkanı Şara ile Barrack arasındaki görüşmede Suriye'nin birliğini ve egemenliğini koruyacak şekilde 10 Mart anlaşmasını uygulama mekanizmaları ele alındı' denildi. Bu görüşme bilgisi gelince ve açıklamaya da bakınca, acaba o görüşmenin sebebi ilk önce Mazlum Abdi ile görüşüp oradaki bilgileri Şara'ya aktarmak mıydı tablosunu ortaya çıkarabilir. Dün Mazlum Abdi, şimdi Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında 'nasıl 10 Mart anlaşmasının uygulanabileceği ve mekanizmalarının ne olabileceği konuşuldu' deniyor. Bugün Şara ile görüştü. Dün Mazlum Abdi ve diğer terör örgütü ele başlarıyla görüştü. CENTCOM komutanının da hem Mazlum Abdi hem Şara görüşmesinde yer alması da durumun kaçınılmaz askeri kısmını da gösteriyor. Barrack'ın söylediklerinden yola çıkacak olursak bir bu tarafa bir o tarafa giderek bu anlaşma nasıl uygulanabilir ara bulmaya çalışıyor. Tabi bunlar resmiyetteki durumlar. Mutlaka bunun arkasında farklı fikirlere sahip olanlar olacaktır ama şu an için tablo resmiyette böyle gözüküyor"

DÜN MAZLUM ABDİ İLE GÖRÜŞTÜ

Büyükelçi Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Suriye'nin kuzeyine yaptığı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımında Barrack, "Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ile birlikte '(Ferhat Abdi Şahin) Mazlum Abdi' ve SDG ile önemli görüşmeler yapmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim." ifadesini kullandı.

Tom Barrack paylaşımında ayrıca hedeflerinin, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın 'Suriye'ye bir şans verilmesi' vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin diğer tüm Suriyelilerle birleşerek barış ve refah için ortak bir çaba göstermesine olanak tanıyan girişime ivme kazandırmak" olduğunu kaydetti.