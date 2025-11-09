×
Dünya Haberleri

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’li komutanlarla basketbol oynadı

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Cumhurbaşkanı Ahmed Şara#Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 12:15

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’li komutanlarla basketbol oynadı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Cumhurbaşkanı Şara’nın ABD’li generallerle basketbol oynadığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şam'daki halk sarayında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve kendisinin, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile DEAŞ’a karşı kurulan Uluslararası Koalisyon'un Komutanı Kevin Lambert ile basketbol oynadığı anları paylaştı.

Instagram hesabındaki videoda Şeybani, "Sıkı çalış, daha sıkı oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç atış" ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ŞARA ABD'YE ULAŞTI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye ulaştığı bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, 6 Kasım tarihinde Brezilya’da düzenlenen "COP30" İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından ABD'ye geçti.

Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmede; Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'ın Suriye'de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Şara, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'u ziyaret etmiş olsa da Beyaz Saray'a resmi bir devlet başkanı ziyareti gerçekleştiren ilk Suriyeli lider olacak.

