MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSuriye, Corona Virüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı
GeriDünya Suriye, Corona Virüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 12:11,Son Güncelleme:/

Suriye, Corona Virüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suriye, Corona Virüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı
Abone Olgoogle-news

Suriye, ülkede ilk Corona Virüs (Covid-19) vakasının görülmesinin ardından Lübnan ve Ürdün ile sınır kapılarını kapattı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, ilk Corona Virüs vakasını pazar günü geç saatlerde bildirdi. İlk vakanın ardından kamuoyunda birçok ülke sınırlarını kapatmış ve uçuşları iptal etmiş olmasına rağmen virüsün Orta Doğu'da yaygınlaşabileceği endişesini artırdı.

Suriyeliler, ilk vakanın bildirilmesinin ardından yetkililerin daha katı önlemlere başvuracakları korkusuyla pazartesi günü gıda ve yakıt stoku için market ve benzin istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Hamidiyeh Çarşısı'ndaki esnaf, hükümetin aldığı karar doğrultusunda kepenk kapattı.

Lübnan ve Ürdün ile sınır kapıları kapanırken, Şam Uluslararası Havaalanı da Moskova'dan yapılan son bir uçuşun ardından ticari trafiğe kapatıldı.

Son baskılarının yayınlayan devlet gazeteleri de artık internet üzerinden yayın yapacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle