HABERLERDünya Haberleri

Suriye birlikleri Haseke kentine giriş yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Haseke#Terör Örgütü YPG
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 15:39

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında Haseke il merkezine girdi.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda dört çeker pikap, ambulans ve baz istasyonu aracından oluşan konvoy, daha önce doğu hattından terör örgütü YPG'nin işgali altındaki kent merkezine doğru ilerlemeye başladı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, kente giriş hazırlıkları sırasında iç güvenlik birliklerine talimat verdi.

Suriye birlikleri Haseke kentine giriş yaptı

HALKI KORUMA VURGUSU

Tuğgeneral Ali, güvenlik görevlerinin belirlenen planlar doğrultusunda yürütülmesi, yasa ve mevzuata tam uyum sağlanması, tüm işlemlerin disiplin içinde gerçekleştirilmesi, kamu güvenliği ve düzeninin korunması ile vatandaşların, kamuya ve özel mülkiyete ait malların güvenliğinin sağlanması konularına dikkat çekti.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, örgütün işgali altındaki Haseke kenti ile Kamışlı ilçesinde güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi bekleniyor.

Suriye birlikleri Haseke kentine giriş yaptı

 

HALK COŞKUYLA KARŞILADI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Haseke'de halkın İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimini coşkuyla karşıladığı belirtildi.

Sosyal medyada da, Haseke halkının Suriye bayrakları ile İçişleri Bakanlığına bağlı güçleri coşkuyla karşıladığı görüntüler paylaşıldı.

Suriye birlikleri Haseke kentine giriş yaptı

YPG, Haseke'de sabah 6 ile akşam 21 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti buna rağmen insanların kutlama yapmak ve İçişleri Bakanlığı güçlerini karşılamak için sokağa çıktığı görüldü.

