×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Suriye bayrağı ABD'de göndere çekildi

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#ABD#Bayrak
Suriye bayrağı ABDde göndere çekildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 11:15

Suriye bayrağı, ABD'nin başkenti Washington'daki Suriye Büyükelçiliği konutunda göndere çekildi.

Haberin Devamı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin başkenti Washington'daki Suriye Büyükelçiliğinde Suriye bayrağını yeniden göndere çekti.

Bakan Şeybani bayrak çekme töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir an. Şehitlerimizi, kayıp ve yaralı ailelerini, Suriye'nin burada görülebilmesi için fedakarlık yapanları unutamayız" diye konuştu.

Şeybani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Onlarca yıllık bir aradan sonra Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı, Washington'daki büyükelçiliğimizde dalgalanıyor. Gurur ve onurla, direnen bir halkı ve yıkılmamış bir vatanı temsil ediyorum. Suriye geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

TARİHİ ABD ZİYARETİ

Şeybani'nin ziyareti, "25 yıl aradan sonra bir Suriye Dışişleri Bakanı'nın ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaret" olma özelliğini taşıyor. Şeybani, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, bazı Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri ve ABD Hazine Bakanlığı'ndan bazı yetkililerle bir araya gelerek Suriye-ABD ilişkilerini, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yolları ve Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını görüştü.

Gözden KaçmasınDoğu Avrupada tansiyon yükseldi: NATO jetleri havalandı... 12 dakikalık gizeme Rusyadan yanıtDoğu Avrupa'da tansiyon yükseldi: NATO jetleri havalandı... '12 dakikalık' gizeme Rusya'dan yanıtHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınJapon prensesten anlamlı jest: Tırnağındaki detay dikkat çektiJapon prensesten anlamlı jest: Tırnağındaki detay dikkat çektiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#ABD#Bayrak

BAKMADAN GEÇME!