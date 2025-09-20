Suriye bayrağı ABD'de göndere çekildi

Haberin Devamı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin başkenti Washington'daki Suriye Büyükelçiliğinde Suriye bayrağını yeniden göndere çekti.

Bakan Şeybani bayrak çekme töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir an. Şehitlerimizi, kayıp ve yaralı ailelerini, Suriye'nin burada görülebilmesi için fedakarlık yapanları unutamayız" diye konuştu.

Şeybani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Onlarca yıllık bir aradan sonra Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı, Washington'daki büyükelçiliğimizde dalgalanıyor. Gurur ve onurla, direnen bir halkı ve yıkılmamış bir vatanı temsil ediyorum. Suriye geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

TARİHİ ABD ZİYARETİ

Şeybani'nin ziyareti, "25 yıl aradan sonra bir Suriye Dışişleri Bakanı'nın ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaret" olma özelliğini taşıyor. Şeybani, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, bazı Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri ve ABD Hazine Bakanlığı'ndan bazı yetkililerle bir araya gelerek Suriye-ABD ilişkilerini, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yolları ve Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını görüştü.