Suriye ateşkesine 15 günlük uzatma

SURİYE’de Şam yönetiminin SDG’ye 18 Ocak Mutabakatı’nın hayata geçirilmesi için verdiği 4 günlük süre dün akşam saat 20.00 itibarıyla son buldu. Sürenin sona ermesiyle Suriye ordusunun Ayn el Arab (Kobani) ve Kamışlı ceplerine sıkışan örgüte yönelik kuşatma harekâtını başlatması beklenirken, cuma akşamından itibaren ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı açıklandı. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Suriye Arap Ordusu’nun tüm operasyonlarını durdurma süresini, 24 Ocak 2026 saat 23:00 itibarıyla 15 gün uzattığımızı ilan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ABD EK SÜRE İSTEDİ

SDG ile ateşkes süresini uzatmanın nedeni ise “ABD’nin DEAŞ’lı tutukluları Irak’a taşıma süreci sebebiyle” olduğu belirtildi. İddialara göre ABD yetkilileri Suriye’den ateşkesin uzatılmasını istedi. Yetkililerin, toplamda 7 bin DEAŞ’lının bir hafta içinde Irak’a nakledilmesinin mümkün olmadığını ve 15 günlük ek sürede günde 500 kişinin rahatlıkla taşınabileceğini öne sürdüğü kaydedildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Ateşkesin bitimine bir gün kala Suriye Dışişleri Bakanlığı kaynakları ülke medyasına ateşkes uzatılmasının söz konusu olmadığı yönünde açıklama yapmış, Ankara’dan güvenlik kaynakları DEAŞ tutuklularının Irak’a sorunsuz sevkini sağlamak için ateşkes süresinde uzatmanın gündemde olduğunu kaydetmişti. İlk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma akşamı katıldığı bir televizyon programında, 20 Ocak’ta yürürlüğe giren 4 günlük ateşkesin DEAŞ mahkûmlarının Suriye’den Irak’a transferi süresince uzatılma ihtimali olduğuna işaret etmişti. Ardından dün sabah saatlerinde Fransız haber ajansı AFP ile Rudaw, SDG kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde ateşkesin uzatılabileceğini yazmıştı.

HASEKE VE KAMIŞLI ENTEGRASYONU

Diğer yandan Suriye Savunma Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada, mutabakat sağlanması halinde, ordunun Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyeceğini, birliklerin şehirlerin çevresinde konuşlanacağını; Haseke vilayetinin ve Kamışlı kentinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve ayrıntıların daha sonra ele alınacağını duyurmuştu.