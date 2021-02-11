Suriye Anayasa Komitesi tıkandı

2011 yılında patlak veren ve geride bıraktığımız 10 yılda BM verilerine göre yaklaşık 400 bin Suriye vatandaşının hayatına mal olan iç savaşa yeni anayasa ile siyasi çözüm bulması gereken Suriye Anayasa Komitesi’nin İsviçre’nin Cenevre şehrindeki beşinci tur görüşmesi başarısızlıkla tamamlandı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen durumu içler acısı olarak tarif ederken, BM Güvenlik Konseyi de yine ortak karar alamadı. Ocak ayı sonunda Cenevre’de toplanan ve 9 Şubat’a kadar çalışmalar yürüten Suriye Anayasa Komitesi’nin toplantıları hiçbir sonuca varılamadan sona erdi. Komitede Şam rejimini temsil eden delegeler Suriye’nin kaderinin başkent Şam’da belirlenmesini ve Komite’nin Şam’da çalışması gerektiğini savunmaya devam ederken, muhalif delegeler, Esad rejimi değişmedikçe ülkeye barışın gelmeyeceği tezini tekrarladı.

‘HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK’

Cenevre’de bir hafta boyunca devam eden Suriye Anayasa Komitesi oturumunu izleyen Geir Pedersen, Suriye krizinin yeniden çıkmaza girdiğini duyurdu. Uluslararası topluluğa çağrıda bulunan BM Özel Temsilcisi, “Cenevre’de hayal kırıklığı yaşadık. Komite toplantısı kaçırılan fırsatlar oturumu oldu. Çıkmaza giren siyasi sürecin önünün açılması için yapıcı uluslararası diplomasiye ihtiyaç var” açıklamasını yaptı. Pedersen ayrıca, Cenevre’deki başarısızlıkla sonuçlanan Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının ardından “Astana Grubu” olarak bilinen Rusya-Türkiye-İran üçlüsünün 16-17 Şubat tarihinde Soçi’de yapacakları istişare görüşmelere katılmayı planladığını söyledi. Geir Pedersen’in Soçi öncesi Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etmesi de bekleniyor.

RUSYA’DAN BMGK’DA VETO

Suriye görüşmelerinin tıkanması üzerine dün BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda oylamaya sunulan yeni bir tasarıyı Rusya veto etti. İngiltere’nin sunduğu ve 2015’te oybirliği ile kabul edilen 2254 sayılı Suriye kararına tamamlayıcı maddeler eklenmesini teklif eden tasarıda, Suriye’de yeni anayasanın kabulünün hızlandırılması ve BM gözetiminde genel seçim yapılması öngörülüyordu. Rusya ise, “Suriye’nin geleceğini sadece ve sadece Suriyeliler belirlemeli. Dışarıdan müdahale yapılamaz” açıklamasıyla tasarıyı veto etti.