Sürgündeki Rus oligark açıkladı... İşte Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefi

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Rusya-Ukrayna savaşı can almaya devam ederken Rusya lideri Putin ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

Donbas'ın kontörlünü sağlamak için neredeyse tüm gücü ile Ukrayna'nın doğusuna saldıran Rus birlikleri Ukrayna güçlerini geri itmeye devam ederken sürgündeki Rus oligark Mikhail Hodorkovski, bundan sonraki sürece dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Financial Times'a konuşan Hodorkovski, Putin'in Ukrayna işgalinin başarıya ulaşması durumunda sıradaki hedefinin ne olacağını açıkladı.

'UKRAYNA'DAN SONRAKİ HEDEF NATO'

Bir dönem Rusya'nın en zengin insanı olan Hodorkovski ülkedeki iç sorunlara çözüm bulmak adına Putin'in NATO ile bir savaş başlatabileceği uyarısında bulundu.

Hodorkovski, Putin'in Donbas bölgesini ele geçirme hedefine ulaşması halinde batı ile olan çatışmanın tırmanması tehdidinin ciddi olduğunun altını çizdi.

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NATO'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Hodorkovski'nin uyarısının NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Ukrayna savaşı açıklamasının hemen ardından gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Dün Alman medyasında konuşan Stoltenberg, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Ukrayna’yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Maliyetleri yüksek olsa bile sadece askeri destek için değil, artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de Ukrayna’ya destek vermeliyiz.'

Ukrayna ordusuna yapılan son teknoloji silah tedarikinin özellikle Donbas bölgesini Rus kontrolünden kurtarmaya yardımcı olabileceğinin altını çizen Genel Sekreter, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ay sonunda İspanya’nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi’nde, Ukrayna için bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya varılmasının beklendiğini söylemişti.

İNGİLİZ KOMUTANDAN 3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Öte yandan İngiliz ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı General Sir Patrick Sanders İngiliz askerlere 'Avrupa'da savaşmaya hazır olun' mesajı verdi.

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Sanders, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 'yeni bir güvensizlik çağına' yol açtığının altını çizdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir Ordu oluşturmak için bir zorunluluk var.'

DENİZAŞIRI OPERASYON SÖZÜ!

Daha önce Kuzey İrlanda, Kosova, Irak ve Afganistan'daki operasyonlarda komutanlık yapan 56 yaşındaki Sanders, 'Orduyu bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlaması gereken nesiliz' dedi.

İngiliz komutan Orduyu modernize etme planlarını hızlandırma ve krizlere daha hızlı yanıt vermek adına denizaşırı ülkelere daha sık konuşlanma sözü verdi.

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Ülke basını Sanders'ın uyarısının Genelkurmay Başkanı olduktan sonra yaptığı ilk açıklama olduğuna dikkat çekti.

Rusya'da eski bir petrol kralı olan Mikhail Hodorkovski 2003 yılına kadar Rusya'nın en zengin adamı olarak kabul ediliyordu.

Siyasi nedenlerle Putin'le arası açılan oligark mali suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve 9 yıl hapse mahkum edildi.

2013 yılında hapishaneden çıkan Hodorkovski o tarihten beri Kremlin ve Putin'e yaptığı eleştirilerle dikkat çekiyor.

Rus oligark 2015 yılından beri İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyor.