Sürgün planı devrede… Gazzeliler ‘güneye’ gönderilecek

İSRAİL ordusu, Gazze Şeridi’ni tamamen işgale yönelik planın ilk aşamasını dün resmen başlattı. Ordu, Gazze kentinde yaşayan Filistinlilerin “güvenliklerini sağlama” kisvesi altında güneye sürmeye hazırlanıldığını açıkladı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, evlerini kaybeden Filistinlilere çadır ve barınak ekipmanlarının sağlanmasına izin verileceğini öne sürdü. Adraee, bu malzemelerin Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze sakinlerine ulaştırılacağını belirtti. Yerlerinden edilecek sivillerin tam olarak nereye yerleştirileceği konusunda ise açıklama yapmaktan kaçındı. İsrail ordusu daha önce Han Yunus ile Refah’ın batısında kalan Mevasi bölgesine 1.5 milyondan fazla Filistinliyi sürmüş ve güvenli olduğunu iddia ettiği bu bölgeyi en az 72 kere bombalamıştı.

GAZZE BU YÜKÜ KALDIRAMAZ

Öte yandan Gazze’nin bu göç yükünü kaldırıp kaldıramayacağı ise belirsiz. 40 dereceyi aşan sıcaklıkta yüz binlerce sivil halihazırda çadırlarda yaşarken aynı zamanda susuzluk, güneş çarpması ve salgın hastalıklarla da mücadele ediyor. İsrail’in saldırıları nedeniyle altyapısı çöken Gazze’de içilebilir su kaynaklarının %80’i ya askeri bölge ilan edilmiş ya da tamamen tahrip edilmiş durumda. BM’ye göre, nüfusun yalnızca %4’ü temiz suya ulaşabiliyor. Barınma koşulları da çöküş noktasında. İsrail’in beş aydır uyguladığı çadır yasağı nedeniyle aileler ya enkaz yığınları arasında ya da aşırı kalabalık derme çatma çadırlarda yaşıyor. Kızılhaç’a göre halkın %90’ının doğrudan güneş altında yaşamak zorunda kalması, cilt hastalıklarından enfeksiyonlara kadar birçok salgına neden oluyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü de dün yaptığı açıklamada, “Bu girişim, zaten dayanılmaz şartlar altındaki sivillerin acılarını daha da artıracaktır” ifadelerini kullandı.

PLANLAR ONAYLANDI

Bu arada Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçen hafta onayladığı Zeytun Mahallesi’ne yönelik saldırılar dahil olmak üzere Gazze’nin tamamını yeniden işgal etme planını dün resmi olarak onayladı. Plana göre ilk aşamada Gazze kenti işgal edilerek yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, şehir kuşatılacak ve yoğun saldırılar düzenlenecekti. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze’nin merkezindeki mülteci kampları işgal edilecek.