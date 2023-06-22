Süre sona erdi! Titan'ın oksijeni tamamen bitti

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Pazar sabahından beri ulaşılamayan Titan'ı ve içindeki 5 yolcusunu bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına daha fazla deniz aracı katıldı.

Çaresiz ailelerin bekleyişi dün okyanusun altından gelen çarpma sesleri ile umuda dönüşse de deniz aracının 96 saatlik yaşam desteğinin sona ermesiyle artık kritik saatlere girildi.



Deniz tabanından yaklaşık dört kilometre aşağıya ulaşabilen bir robota sahip Fransız gemisi Atalante arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için sahada bulunuyor.

Atalante'den yönetilen Fransız araştırma enstitüsü Ifremer'ın deniz aracı Victor 6000 arama bölgesine ulaştı. Aracın ışık ve kameraları su üstündeki ekibin gerçek zamanlı olarak okyanus yüzeyini görmesini sağlayacak. Güney Fransa'daki üste sakin bir ortam hakim, Victor 6000 ekibinin son derece deneyimli olduğu belirtiliyor.

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TEK SORUN HAVASIZ KALMALARI DEĞİL

Sualtı hekimi Dr. Ken Ledez, denizaltındakilerin havasız kalmasının artık tek problem olmadığını, araçtaki oksijen ve karbondioksit seviyelerinin kontrolünde ana rol oynayan elektrik gücünün de tükenebileceğine dikkat çekiyor.

Ledez, karbondioksit seviyesinin artmasının yatıştırıcı etkisi olduğu ve anestetik gaz gibi uykuya sebep olacağını belirtiyor. Bedenin hareket edemeyecek kadar soğuması, yani hipotermi de diğer bir risk.

HİPOTERMİ RİSKİ DE YÜKSEK

Karbon fiberden üretilen aracın tamamen ezilmeden önce 4000 metre derinliğe kadar basınca dayanabildiği biliniyor. Öte yandan Denizaltı kapağını içeriden açıp aracı terk etmek mümkün değil, içeridekilerin oksijen yetersizliğinden önce soğuk hava nedeniyle vücut ısılarında tehlikeli düşüş yani hipotermi yaşayabileceği belirtildi.



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ABD Sahil Güvenliği, Titanik batığının etrafında yaklaşık 36 bin kilometrekarelik bir arama bölgesi şablonu çıkardı. Ancak İngiliz araştırmacı Rob Larter, bu iki boyutlu şablonların çok da yardımcı olmadığını söylüyor. Larter, su üstündeki gemilerin su altını bulmasının imkansız olduğunu, bu nedenle derine ulaşabilecek uzaktan kumandalı araçların kullanıldığını belirtiyor.

Derin deniz kaşifi Dr. David Gallo, Titan'dakilerin kurtarılmasının artık mucize olduğunu ancak yine de iyimserliğini koruduğunu belirtiyor.

New York Post gazetesine konuşan uzmanlar, deniz aracının 96 saatlik yaşam desteğine sahip olmasına rağmen, talihsiz 5 yolcunun paniğe kapılarak oksijen desteğini düşünülenden çok daha önce tüketmiş olabileceğini öne sürdüler.

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OKSİJENSİZ 3 DAKİKADAN FAZLASI BEYİN HASARINA NEDEN OLUYOR

Yolcuların durumu belirsizliğini korurken, uzmanlar oksijensiz 3 dakikadan fazla geçirilen sürenin beyin hasarına ve sonunda ölüme neden olabileceğini belirtiyor.



Titanik enkazına keşif dalışı yapan 6.5 metre uzunluğundaki Titan adlı denizaltı kayboldu. İçinde 5 kişi bulunan araçla iletişim, pazar günü dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra kesildi.

Titanik enkazına keşif dalışı yapan 6.5 metre uzunluğundaki Titan adlı Denizaltı kayboldu. İçinde 5 kişi bulunan araçla iletişim, pazar günü dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra kesildi.

