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Süre sona erdi! Titan'ın oksijeni tamamen bitti

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#Titan#Titanic#Denizaltı
Süre sona erdi Titanın oksijeni tamamen bitti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 14:39

Atlas Okyanusu'nda kaybolan ve Titanic'in enkazını ziyaret etmek isteyen milyarderleri taşıyan deniz aracı Titan'ın oksijen desteği saat 14:08 itibari ile tamamen tükendi. Dünyanın günlerdir bir mucize için dua ettiği deniz aracının yeri hala tespit edilmedi.

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Pazar sabahından beri ulaşılamayan Titan'ı ve içindeki 5 yolcusunu bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına daha fazla deniz aracı katıldı.

Çaresiz ailelerin bekleyişi dün okyanusun altından gelen çarpma sesleri ile umuda dönüşse de deniz aracının 96 saatlik yaşam desteğinin sona ermesiyle artık kritik saatlere girildi.

Süre sona erdi Titanın oksijeni tamamen bitti

ÇALIŞMA YOĞUNLAŞTIRILDI, DAHA FAZLA ARAÇ KATILDI

Deniz tabanından yaklaşık dört kilometre aşağıya ulaşabilen bir robota sahip Fransız gemisi Atalante arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için sahada bulunuyor.

Atalante'den yönetilen Fransız araştırma enstitüsü Ifremer'ın deniz aracı Victor 6000 arama bölgesine ulaştı. Aracın ışık ve kameraları su üstündeki ekibin gerçek zamanlı olarak okyanus yüzeyini görmesini sağlayacak. Güney Fransa'daki üste sakin bir ortam hakim, Victor 6000 ekibinin son derece deneyimli olduğu belirtiliyor.

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TEK SORUN HAVASIZ KALMALARI DEĞİL

Sualtı hekimi Dr. Ken Ledez, denizaltındakilerin havasız kalmasının artık tek problem olmadığını, araçtaki oksijen ve karbondioksit seviyelerinin kontrolünde ana rol oynayan elektrik gücünün de tükenebileceğine dikkat çekiyor.

Ledez, karbondioksit seviyesinin artmasının yatıştırıcı etkisi olduğu ve anestetik gaz gibi uykuya sebep olacağını belirtiyor. Bedenin hareket edemeyecek kadar soğuması, yani hipotermi de diğer bir risk.

HİPOTERMİ RİSKİ DE YÜKSEK

Karbon fiberden üretilen aracın tamamen ezilmeden önce 4000 metre derinliğe kadar basınca dayanabildiği biliniyor. Öte yandan Denizaltı kapağını içeriden açıp aracı terk etmek mümkün değil, içeridekilerin oksijen yetersizliğinden önce soğuk hava nedeniyle vücut ısılarında tehlikeli düşüş yani hipotermi yaşayabileceği belirtildi.

Süre sona erdi Titanın oksijeni tamamen bitti

KURTULMALARI ARTIK MUCİZE

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ABD Sahil Güvenliği, Titanik batığının etrafında yaklaşık 36 bin kilometrekarelik bir arama bölgesi şablonu çıkardı. Ancak İngiliz araştırmacı Rob Larter, bu iki boyutlu şablonların çok da yardımcı olmadığını söylüyor. Larter, su üstündeki gemilerin su altını bulmasının imkansız olduğunu, bu nedenle derine ulaşabilecek uzaktan kumandalı araçların kullanıldığını belirtiyor.

Derin deniz kaşifi Dr. David Gallo, Titan'dakilerin kurtarılmasının artık mucize olduğunu ancak yine de iyimserliğini koruduğunu belirtiyor.

New York Post gazetesine konuşan uzmanlar, deniz aracının 96 saatlik yaşam desteğine sahip olmasına rağmen, talihsiz 5 yolcunun paniğe kapılarak oksijen desteğini düşünülenden çok daha önce tüketmiş olabileceğini öne sürdüler.

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OKSİJENSİZ 3 DAKİKADAN FAZLASI BEYİN HASARINA NEDEN OLUYOR

Yolcuların durumu belirsizliğini korurken, uzmanlar oksijensiz 3 dakikadan fazla geçirilen sürenin beyin hasarına ve sonunda ölüme neden olabileceğini belirtiyor.

Süre sona erdi Titanın oksijeni tamamen bitti

TİTAN'IN YOLCULARI KİMLER, DAHA ÖNCE NELER YAŞANDI?

Titanik enkazına keşif dalışı yapan 6.5 metre uzunluğundaki Titan adlı denizaltı kayboldu. İçinde 5 kişi bulunan araçla iletişim, pazar günü dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra kesildi.

Titanik enkazına keşif dalışı yapan 6.5 metre uzunluğundaki Titan adlı Denizaltı kayboldu. İçinde 5 kişi bulunan araçla iletişim, pazar günü dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra kesildi. 

Süre sona erdi Titanın oksijeni tamamen bitti

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#Titan#Titanic#Denizaltı

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