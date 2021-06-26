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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 26.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sürat motoruna ateş açtılar

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Sürat motoruna ateş açtılar

Yunanistan Sahil Güvenlik kuvvetleri, Meis Adası açıklarında, içinde 2 Türk vatandaşının bulunduğu bir sürat teknesine ateş açtı.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, bölgede devriye gezen Yunan Sahil Güvenlik teknesi, salı gece yarısından sonra Yunan karasuları içinde ve Meis Adası’na 1 mil mesaefede ışıklarını söndürmüş halde sahile doğru ilerleyen bir sürat teknesi tespit etti. Yunan Sahil Güvenlik yetkililerinin iddiasına göre, dur uyarısına uymaması ve tehlikeli manevralar yapması üzerine sürat teknesine ateş açıldı. Mermilerden bazıları teknenin motoruna isabet etti. Aynı haberlerde, Yunan Sahil Güvenlik kuvvetlerinin, sürat teknesinde biri 25, diğeri 31 yaşında seyahat belgeleri bulunmayan iki Türk vatandaşını yakaladığı belirtildi. Rodos adasına getirilen iki Türk’ün kasten kazaya teşebbüs etme ve Yunanistan’a yasadışı giriş yapmak suçmalarıyla bugün savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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