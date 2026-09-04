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Şüpheli füze düzenekleri Almanya'yı alarma geçirdi: Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

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#Almanya#Füze Düzenekleri#RWE
Şüpheli füze düzenekleri Almanyayı alarma geçirdi: Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 16:34

Almanya'nın Dormagen kasabası yakınlarında füze fırlatma düzenekleri bulundu. Şüpheli düzeneklerin, Alman enerji şirketi RWE'ye ait enerji hatlarının yakınında keşfedildiği bildirildi. RWE, füze düzeneklerinin fark edilmesi üzerine güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

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RWE'den yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin perşembe akşamı Neurath elektrik santralinin kuzey doğusundaki trafo merkezi bölgesinde şüpheli füze fırlatma mekanizmaları bulduğu ve durumu RWE yönetimine bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu araziden geçen yüksek gerilim hatlarının mülkiyetinin RWE Power şirketine ait olduğu, bu kritik bulgunun santral operasyonları üzerinde herhangi bir aksamaya yol açmadığı belirtildi.

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RWE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Enerji altyapısının güvenliği ve sürdürülebilirliğinin RWE için en yüksek öncelik olduğu ifade edilen açıklamada, şebeke operatörü Amprion ve ilgili resmi makamlarla tam koordinasyon içinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Mevcut prosedürler kapsamında şirket tesislerinin ve enerji nakil hatlarının düzenli olarak denetlendiği belirtilerek, "Güvenlik gerekçesiyle, alınan özel koruma önlemleri veya güvenlik konseptlerinin detaylarına ilişkin kamuoyuna bilgi paylaşılmayacaktır." ifadesine yer verildi.

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Almanya genelinde son günlerde aralarında RWE'ye ait kritik tesislerin de bulunduğu enerji altyapılarına yönelik peş peşe şüpheli sabotaj girişimlerinin yaşanması dikkati çekiyor.

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#Almanya#Füze Düzenekleri#RWE

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