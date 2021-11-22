Şüpheler doğru çıktı! Modern insanın beyni küçülüyor...

Haberin Devamı

ABD'li bilim insanı Jeff Morgan Stibel yaptığı yeni araştırma ile son yıllarda sıkça gündeme gelen 'insan beyni küçülüyor' şüphelerini doğruladı.

Brain, Behavior and Evolution'da yayınlanan araştırmaya göre, son 4 milyon yıl boyunca, beynin vücudun geri kalanına göre orantısız bir şekilde büyümesiyle birlikte, hominin vücut büyüklüğü arttı.

MODERN İNSANIN BEYNİ KÜÇÜLÜYOR

Ancak milyonlarca yıllık hominin evriminin aksine, anatomik olarak modern insanların beyin kütlesi son 50 bin yılda önemli ölçüde azaldı.

Araştırmanın yazarı Jeff Morgan Stibel, insan beynindeki küçülmenin ana sebebinin belirsiz olduğu ancak obezite ile ilişkili olabileceğini açıkladı.

İNSAN BEYNİ YÜZDE 5 KÜÇÜLMÜŞ

Bu çalışma için Holosen devrinden kalan 30 ve Geç Pleistosen'den 25 kafatası incelendi.Günümüz insanlarının incelenmesi için de 1980 ve 1982 arasında ölen 19 kişinin otopsi raporu kullanıldı. Sonuçlar insan beyninin yüzde 5,415 oranında küçüldüğünü ortaya koydu.

SADECE KÜTLE DEĞİL ZEKA SEVİYESİ DE DÜŞTÜ

Haberin Devamı

Stibel, beynin kütlesindeki düşüşün yanı sıra sanayileşmiş bölgelerde yaşayan insanların zeka seviyelerinde de son 30 yılda önemli düşüşler meydana geldiğini söylüyor.



BİLİM TELAFİ EDEMEYEBİLİR

Araştırmacılar bilimdeki tüm gelişmelerin beyindeki değişimleri telafi etmek için yeterli olamayabileceğini belirtti.