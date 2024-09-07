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Süper tayfun Yagi Vietnam'ı vurdu: 4 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Yagi#Vietnam
Süper tayfun Yagi Vietnamı vurdu: 4 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 23:23

Vietnam'da karaya çıkan süper tayfun Yagi'nin yol açtığı olaylar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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Çin'de 3 kişinin ölümüne yol açan süper tayfun Yagi Vietnam'da karaya çıktı. Tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarların yol açtığı kazalarda Quang Ninh eyaletinde 3, Hai Duong şehrinde ise 1 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi ise yaralandı. Hint-Pasifik Tropikal Kasırga Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, tayfunun bu sabah saatte 203 km'ye varan rüzgarlara neden olduğu bildirildi.

KUZEYDEKİ 12 VİLAYETTE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Başkent Hanoi'de şiddetli rüzgarlar ve uçan molozlar binalarda ve araçlarda hasara yol açarken, devrilen ağaçlar elektrik kesintilerine neden oldu. Ülkenin kuzeyindeki 4 havalimanında operasyonlar askıya alındı. Kıyı kasabalarından yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken, yetkililer kapalı alanlarda kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Başta başkent Hanoi olmak üzere 12 kuzey vilayetinde okullar tatil edildi.

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#Çin#Yagi#Vietnam

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