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Süper babaanne hayatını kaybetti

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#Tina Turner#Ike Turner#Rock’N Roll Kraliçesi
Süper babaanne hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:00

Efsane soul ve pop müzik sanatçısı Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti.

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Geçmiş yıllarda ardı ardına kanser, inme ve böbrek hastalığıyla mücadele eden sanatçının, İsviçre’deki evinde uzun süren bir hastalık döneminin ardından vefat ettiği açıklandı. Kariyerine 1960’larda eski kocası Ike Turner’ın grubunda başlayan, 80’lerde “The Best” ve “What’s Love Got to Do With It” hitleriyle süperstarlığa erişen Turner, son röportajında “Rock’n Roll Kraliçesi olarak anılmak istediğini” söylemişti.

2018’de büyük oğlu Craig’in ölümüyle sarsılan Turner, geçen sene de diğer oğlu Ronnie’yi kanserden kaybetmişti.

 

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#Tina Turner#Ike Turner#Rock’N Roll Kraliçesi

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