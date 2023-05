Süper babaanne hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Geçmiş yıllarda ardı ardına kanser, inme ve böbrek hastalığıyla mücadele eden sanatçının, İsviçre’deki evinde uzun süren bir hastalık döneminin ardından vefat ettiği açıklandı. Kariyerine 1960’larda eski kocası Ike Turner’ın grubunda başlayan, 80’lerde “The Best” ve “What’s Love Got to Do With It” hitleriyle süperstarlığa erişen Turner, son röportajında “Rock’n Roll Kraliçesi olarak anılmak istediğini” söylemişti.

2018’de büyük oğlu Craig’in ölümüyle sarsılan Turner, geçen sene de diğer oğlu Ronnie’yi kanserden kaybetmişti.