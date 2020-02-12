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Haber Giriş: 12.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Sunucusuz Oscar izlenmedi

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Sunucusuz Oscar izlenmedi

Bu yıl 92’ncisi düzenlenen Oscar töreni, bugüne kadar en az izlenen tören oldu.

ABC kanalında yayınlanan tören, 23.6 milyon kişi tarafından canlı olarak izlendi. Bu rakam geçen yıl 29.5 milyon olarak açıklanmıştı. Bugüne kadarki en az izlenen Oscar töreni 2018 yılında 26.5 milyon kişi olarak biliniyordu. Bu yılki tören sunucusuz olarak gerçekleştirildi.

Sunucusuz Oscar izlenmedi

Renee Zellweger ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü alırken Brad Pitt de ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

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