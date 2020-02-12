Sunucusuz Oscar izlenmedi

ABC kanalında yayınlanan tören, 23.6 milyon kişi tarafından canlı olarak izlendi. Bu rakam geçen yıl 29.5 milyon olarak açıklanmıştı. Bugüne kadarki en az izlenen Oscar töreni 2018 yılında 26.5 milyon kişi olarak biliniyordu. Bu yılki tören sunucusuz olarak gerçekleştirildi.

Renee Zellweger ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü alırken Brad Pitt de ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.