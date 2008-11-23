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Sünnet yasaklanıyor

Sünnet yasaklanıyor

Ünlü İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Danimarka hükümetinin 15 yaş altı Müslüman ve Yahudi erkeklere sünneti yasaklayacağını yazdı. Bu konudaki yasa teklifi komisyona gönderildi. Ülkede yaşayan yedi bin Yahudi, ’Eğer yasa geçerse Danimarka’yı terk ederiz’ diyor.

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Birkaç yıl önce, Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleriyle ilgili krizinin başladığı yer olan Danimarka'da şimdi de hükümet, 15 yaş altı Müslüman ve Yahudi erkeklere sünneti yasaklamaya hazırlanıyor.

İtalyan "Corriere della Sera" gazetesinin Kudüs kaynaklı haberine göre, Danimarka’nın bebekleri koruma idaresi "Volketing," bu konuda bir yasa tasarısı hazırlayarak hükümetin ilgili komisyonuna gönderdi.

Volketing, özellikle Yahudilerin erkek bebekleri doğar doğmaz sünnet ettiğine ve bunun sağlığa zararlı yan etkiler oluşturduğuna dair tıbbi raporların komisyona sunulduğunu açıkladı.

"Volketing" yöneticileri ayrıca Danimarka gibi özgür ve demokratik bir ülkede kişinin rızası olmaksızın "sonradan tamir edilemeyecek bir bedensel eylemin" yapılmasının insan haklarına aykırı olduğunu savundu.

Açıklamada, "15 yaşına gelen bir erkek çocuğu sünnet olup olmayacağına dair seçim yapma hakkına sahiptir. Yasak teklifimizin kabul edileceğine inanıyoruz" dendi. Ülkede yaşayan yedi bin kadar Yahudi’nin bir bölümü "Eğer yasa geçerse Danimarka’yı terk ederiz" diyor. Müslümanlardan ise bu konuda henüz bir yorum gelmedi.

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