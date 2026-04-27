Sumud Filosu’ndan Gazze’ye bahar seferi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 07:00

Geçen yıl 50’den fazla gemi ve yüzlerce katılımcıyla İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne yola çıkan ve İsrail ordusu tarafından müdahale edilen Küresel Sumud Filosu, yine Gazze yolunda.

Bahar 2026 Misyonu altında Gazze Şeridi’ndeki ablukayı kırmak için bir araya gelen aktivistler dün İtalya’nın Sicilya kentindeki Augusta Limanı’nda son hazırlıklarını tamamladı ve yola çıktı. Filo sözcüsü Elena Dalia, yaklaşık 65 geminin katılacağı seferde ilk olarak Yunanistan’a gidileceğini ve Akdeniz’deki karmaşık jeopolitik koşullar nedeniyle rota boyunca ara duraklar yapılacağını ve operasyonel kararlar seyir sırasında güncelleneceğini söyledi. Gıda, temel insani yardım malzemeleri ve yakıtlarla dolu filo hem İsrail ablukası altındaki bölgeye yardım götürme hem de Gazze Şeridi’ndeki zulme yönelik uluslararası farkındalığı arttırmayı amaçlıyor. İsrail ordusu daha önce de yapılan benzer girişimleri engellerken, filonun Gazze’ye yaklaşması halinde yine müdahale bekleniyor. 

