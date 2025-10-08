×
Sumud aktivistlerinin son grubu da yurda döndü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 07:00

İSRAİL’in Gazze Şeridi’ne yönelik 18 yıldır devam eden ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan ancak İsrail tarafından alıkoyularak gözaltında tutulan aktivistlerin 15  kişilik son grubu da dün Türkiye’ye döndü.

Karayoluyla İsrail’den Ürdün’ün başkenti Amman’a geçen aktivistler, dün saat 18.45’te İstanbul’a geldi.

‘BİZİMKİ HİÇBİR ŞEY’

Türkiye’ye dönen aktivistlerden Sümeyye Sena Polat, yaşadıkları zorluklara rağmen asıl odak noktasının soykırım altındaki Filistinlilerin durumu olması gerektiğini vurgulayarak “Bizim yaşadıklarımız, Filistin halkının yaşadıklarının yanında hiçbir şey” diye konuştu. İsraillilerin kendilerine sözlü tacizde bulunup küfürler ettiğini ve 2 gün boyunca su bile verilmediğini dile getiren Polat, sağlık ve uyku haklarının da ihlal edildiğini vurguladı. İsrail, Küresel Sumud Filosu’ndaki 480 aktivisti uluslararası sularda yasadışı olarak alıkoymuştu. Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36’sı Türk, 137 aktivist Türkiye’nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail’den tahliye edilmişti. Pazar günü de 29 aktivist İspanya’ya, pazartesi ise 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya’ya gönderilmişti.

 

