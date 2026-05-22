Sumud aktivistleri Türkiye’ye geldi

Sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından 85’i Türk olmak üzere 422 aktivist, Ramon Havalimanı’na gelen 3 ayrı THY uçağına alındı. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonuyla yapılan işlemlerin ardından Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar, Ramon Havalimanı’ndan havalanarak dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı VIP Terminali’ne vardı. İnsan hakları ve hukuk örgütü “Adalah”, İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri arasındaki İsrail vatandaşı aktivist Zohar Regev’in “İsrail’e yasadışı girmek”, “yasadışı kalmak” ve “Gazze ablukasını delmeye teşebbüs” suçlamalarıyla çıktığı mahkemenin ardından serbest bırakıldığını bildirdi. İsrail, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs’ta uluslararası sularda seyir halindeyken saldırmış ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoyarak şiddet uygulamıştı.