Sumud aktivistleri Türkiye’ye geldi

#Küresel Sumud Filosu#Türk Hava Yolları#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 07:00

İSRAİL’in uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarıyla dün Türkiye’ye getirildi. Negev Çölü’ndeki Ketziot Hapishanesi’nden çıkarılan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail’in güneyindeki Ramon Havalimanı’na getirildi.

Sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından 85’i Türk olmak üzere 422 aktivist, Ramon Havalimanı’na gelen 3 ayrı THY uçağına alındı. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonuyla yapılan işlemlerin ardından Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçaklar, Ramon Havalimanı’ndan havalanarak dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı VIP Terminali’ne vardı. İnsan hakları ve hukuk örgütü “Adalah”, İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri arasındaki İsrail vatandaşı aktivist Zohar Regev’in “İsrail’e yasadışı girmek”, “yasadışı kalmak” ve “Gazze ablukasını delmeye teşebbüs” suçlamalarıyla çıktığı mahkemenin ardından serbest bırakıldığını bildirdi. İsrail, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs’ta uluslararası sularda seyir halindeyken saldırmış ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoyarak şiddet uygulamıştı.

