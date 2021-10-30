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Sullivan: Glasgow’da Biden ile Erdoğan’ın görüşmesini bekliyorum

#Jake Sullivan#ABD#Erdoğan
Sullivan: Glasgow’da Biden ile Erdoğan’ın görüşmesini bekliyorum

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Glasgow’da görüşmesini beklediğini belirterek, “Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu” açıklamasında bulundu.

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ABD Başkanı Biden’a Avrupa ziyaretinde eşlik edecek olan Sullivan, Biden’ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ile Biden’ın Glasgow’da görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Sullivan, “Biden ile Erdoğan’ın Glasgow’da görüşmesini bekliyorum. Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu” yanıtını verdi.

F-16 VE F-35 KONUSU

Sullivan, Türkiye’nin ABD’den F-16 talebine yaklaşımlarının ne olduğuna ilişkin ise “Bildiğiniz üzere Türkiye artık F-35 programında değil. F-16 programına gelince, ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve bu süreç devam edecek. Şu anda bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok” değerlendirmesinde bulundu. Birleşik Krallık’a bağlı İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenecek COP26 İklim Zirvesi 31 Ekim’de başlayacak.

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