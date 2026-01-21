Süleyman Şah Türbesi terörden arındı: İşte son görüntüler

Haberin Devamı

Anadolu Ajansı ekibi, terör örgütü YPG/SDG'nin, Münbiç sahasındaki Suriye ordusunun bölgeye Fırat Nehri üzerinden ulaşmasını engellemek amacıyla mayınlarla yoğun şekilde tuzakladığı Süleyman Şah Türbesi arazisine girdi.

Teröristlerin, daha önce nehir üzerindeki Karakozak Köprüsü'nü yıkmak için Karakozak köyü tarafındaki ayağını patlayıcılarla havaya uçurmaya çalıştığı ancak uç kısmının zayıf da olsa ayakta kalabildiği farkedildi.

Suriye ordusunun köprüyü güçlendirme çalışması devam ediyor.

Köprüden geçebildikten sonra mayınların kısmen temizlendiği oldukça dar bir patikadan yürüyerek ilerleyen AA ekibi, bölgeyi havadan da görüntüledi.

Tuzaklanmış arazideki bazı mayınlar çıplak gözle de görülebiliyor.

Suriye ordusu, bölgedeki mayın ve diğer tuzaklamaları etkisiz hale getirmek için yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.

TÜRKMEN KOMUTAN TÜRK DÜNYASINA ARMAĞAN ETTİ

Suriye Ordusu 76. Tümen Komutanı Seyf Polat Ebubekir, Süleyman Şah Türbesi’nin önünden paylaştığı video mesajla MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ekibine teşekkür etti.

Türkmen komutan, yaptığı açıklamada Karakozak bölgesinin terör unsurlarından tamamen temizlendiğini ve Süleyman Şah Türbesi’nin kontrolünün sağlandığını duyurdu.

Açıklamasında, türbenin güvenliğinin sağlanmasının kendileri için tarihi ve manevi bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ekibine teşekkür ettiğini belirtem Ebubekir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Rahman ve Rahim olan Allah'ın 99 adıyla başlıyoruz. Ben 76'ıncı Tümenin komutanı Seyf Polat Ebubekir. Bu videoyu MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'a, onun değerli ekibine ve tüm Türk dünyasına armağan ediyoruz. Karakozak'taki Süleyman Şah babamızın türbesi teröristlerden tamamen temizlenmiştir. Bu türbeyi korumak bundan sonra bizim için namus ve vatan borcudur. Bu topraklar Türk yurdudur ve Türk kalacaktır. Saygılarımız ve selamlarımızla"

TÜRBENİN NAKİL SÜRECİ

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi olan Süleyman Şah’ın türbesi Suriye’de Halep ili sınırları içerisindeki Karakozak köyünde bulunuyordu.

Fransa ile Türkiye arasında 1921 yılında yapılan Ankara Antlaşması uyarınca Suriye içerisindeki bu bölge Türk toprağı olarak kabul edilerek, Süleyman Şah Türbesi'nde Türk askerlerinin nöbet tutmasına karar verilmişti.

Bu çerçevede, Karakozak'taki Süleyman Şah Türbesi arazisi, Türkiye’nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olma özelliği taşıyor.

12 Mart 2014’te Türk askerinin koruduğu Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak köyü çevresinde DEAŞ ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'na ulaşarak, Suriye içindeki geçici nakil işleminin 22 Şubat 2015 tarihinde tamamlandığını duyurdu.

Bu çerçevede Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu, Süleyman Şah'ın kabriyle Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşındı.