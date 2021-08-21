Süleyman Ciliv: Afganistan’da çalışmaya devam edeceğiz

Şu ana dek Taliban tarafından rahatsız edilmediklerini kaydeden Ciliv, ülkede uzun yıllardır ve elektrik enerjisi gibi kritik bir alanda faaliyet gösterdikleri için bir olumsuzlukla karşılaşmayı beklemediğini ifade etti.

Başta Kandahar’daki enerji santralı olmak üzere ülke genelindeki çeşitli projelerde 60 Türk personel istihdam ettiklerini anlatan Ciliv, tahliye uçuşlarına katılmayı düşünmediklerini, yıllardır yaptıkları gibi burada çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ciliv, özellikle karayolu gibi altyapı projelerinde Türk şirketlerinin adı geçse de gerçekte işi Afgan taşeronların yaptığını, bu nedenle ülkedeki Türk işçi sayısının çok yüksek olmadığını da ifade etti.



Konsey Başkanı Ciliv, başkentteki panik görüntülerinin aksine Kandahar’da durumun oldukça sakin olduğunu, hayatın normal seyrinde devam ettiğini de kaydetti.







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