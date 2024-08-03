 Suikastta Mossad şüphesi arttı

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İSRAİL: ‘ORDU YAPMADI’

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, “Vurgulamak istiyorum, Beyrut saldırısı dışında o gece tüm Ortadoğu’da ne başka bir hava saldırısı, ne bir füze ne de bir İsrail ordusuna ait insansız hava aracı vardı” ifadelerini kullandı. Hagari’nin açıklamasında ‘İsrail ordusu’ vurgusu dikkat çekerken önceki gün New York Times ve Axios haber sitesi, İsrail İstihbarat Servisi Mossad’ın aylar önce İran Devrim Muhafızları’nın misafirhanesine sızdığı ve yapay zeka ile çalışan, uzaktan ateşlenen bir patlayıcı yerleştirdiğini iddia etmişti.

ABD’DEN ORTADOĞU’YA HAZIRLIK

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüşerek, İsrail’in güvenliği için alınan önlemleri konuştu. Bakan Austin’in, İsrail’in savunmasına destek sağlamak ve ABD’nin bölgede gelişen krize yanıt vermeye hazır olduğundan emin olmak için bölge çapında kuvvetlerin duruşunu yeniden yönlendireceği hususunda görüşüldüğü kaydedildi. New York Times gazetesi, dün sabah, ABD’nin Ortadoğu’ya ilave savaş uçakları göndermeye hazırlandığını yazmıştı.