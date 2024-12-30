Suikastın ayrıntıları belli oldu: Haniye’yi klima kurtarabilirmiş

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Habere göre, 31 Temmuz’da ajanlar Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan’ın yemin töreni dolasıyla Tahran’da bulunan Haniye’nin kaldığı odaya, yatağının yakınlarına el yapımı bir patlayıcı yerleştirdi. Ancak patlayıcının infilak ettirileceği sırada, Haniye klimanın bozuk olduğunu fark ederek odasından ayrıldı. Ajanlar, Haniye’nin oda değiştireceğini sandı; ancak klima tamir edildi ve Haniye odasına döndü.

Kanala göre, İsrail’in Haniye’yi ortadan kaldırma kararı, 7 Ekim’den kısa bir süre sonra alındı. Haniye’yi yaşadığı Katar’da öldürmek, Doha’nın savaşın başlangıcından bu yana arabuluculuk yaptığı rehine müzakerelerini baltalama riski doğuruyordu. İsrail hükümeti Haniye’nin nerede öldürüleceği konusunda seçeneklerini Hamas liderinin ziyaret ettiği üç ülke olan Türkiye, Moskova ve Tahran’la sınırladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Rusya lideri Vladimir Putin’in “sert tepkisinden korkulduğu” için İran’da karar kılındı. Haniye’nin Tahran’da hep aynı misafirhanede kalması da suikast planını kolaylaştırdı. Hamas ise dün yayınladığı açıklamada Haniye’nin odasına yerleştirilen bomba ile değil güdümlü füze ile öldürüldüğünü savundu.