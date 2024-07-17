Suikastçı bir gün önce talim yapmış

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Crooks saldırıdan önceki gün önce atış poligonuna giderek atış talimi yaptı. Daha sonra bir ev ve bahçe gereçleri mağazasından merdiven satın aldı. Son olarak ise bir silah dükkânına uğrayıp 50 adet mermi aldı. Aracını mitingin yapılacağı bölgeye süren Cro-oks, saldırıyı gerçekleştirdiği binanın çatısına çıkarak Trump’a ateş açtı.

İRAN ÖĞRENDİ GİZLİ SERVİS TEDBİR ALDI

Bununla beraber CNN’in haberine göre, ABD’li yetkililerin, İran’ın, ABD eski Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump’ı korumaya yönelik ilave tedbirler aldığı iddia edildi. Ayrıca kaynak-lar, Crooks’un bu komployla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığını kaydetti.

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POLİS BİNANIN İÇİNDEYDİ

Öte yandan ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle, Trump’a suikast girişiminde bulunan şüphelinin ateş açtığı binanın güvenliğini sağlamakla yerel polisin görevlendirildiğini ve saldırgan çatıdayken polislerin binanın içinde bulunduğunu söyledi. Konuyla alakalı Cheatle, “O binada yerel polis yetkilileri vardı. Bölgede binanın dış çevresinden sorumlu polis bulunuyordu. Henüz bütün ayrıntılara sahip değilim ama çok kısa bir süreydi. O kişiyi aramak, bulmak, kimliğini tespit etmek ve nihayetinde etkisiz hale getirmek çok kısa bir süre içinde gerçekleşti” dedi.