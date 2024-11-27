×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Suikast timi Türkiye’de yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Dubai#Haham Tzvi Kogan#Suikast Timi
Suikast timi Türkiye’de yakalandı
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:00

Dubai’de market işleten İsrail vatandaşı Haham Tzvi Kogan’ı 3 gün önce öldüren katiller kayıplara karıştı.

Haberin Devamı

Birleşik Arap Emirlikleri, hahamı öldürdüğü tespit edilen Özbek 3 şüphelinin İstanbul’a kaçtıklarını belirleyerek Türkiye’den yardım istedi. MİT, suikast timinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin bindikleri uçağı belirleyen MİT, hassas ve gizli bir çalışma yürüttü. İstanbul’a inen şüpheliler takibe alındı. Havaalanı içerisinde bir kargaşa oluşmaması için şüphelilerin çıkışı beklendi. Havalimanından çıkan 3 şüphelinin bindiği taksi, MİT ve polis tarafından adım adım izlendi. Yolda durdurulan takside bulunan Özbekistan vatandaşı 3 şüpheli yakalandı. Hahamı öldürdükleri belirlenen Alimbay Tahiroviç (28), Mahmudcan Abdurrahim (28) ile Azizbek Kamiloçiv (33), BAE’ye iade edildi.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dubai#Haham Tzvi Kogan#Suikast Timi

BAKMADAN GEÇME!