Suikast timi Türkiye’de yakalandı

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Birleşik Arap Emirlikleri, hahamı öldürdüğü tespit edilen Özbek 3 şüphelinin İstanbul’a kaçtıklarını belirleyerek Türkiye’den yardım istedi. MİT, suikast timinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin bindikleri uçağı belirleyen MİT, hassas ve gizli bir çalışma yürüttü. İstanbul’a inen şüpheliler takibe alındı. Havaalanı içerisinde bir kargaşa oluşmaması için şüphelilerin çıkışı beklendi. Havalimanından çıkan 3 şüphelinin bindiği taksi, MİT ve polis tarafından adım adım izlendi. Yolda durdurulan takside bulunan Özbekistan vatandaşı 3 şüpheli yakalandı. Hahamı öldürdükleri belirlenen Alimbay Tahiroviç (28), Mahmudcan Abdurrahim (28) ile Azizbek Kamiloçiv (33), BAE’ye iade edildi.