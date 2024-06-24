Suikast planından sonra değişiklik yapmıştı... Zelenski, yeni Devlet Koruma Dairesi Başkanı’nı tanıttı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Devlet Koruma Dairesi Başkanlığı’na Albay Oleksii Morozov’un getirildiğini açıkladı. Zelenski, bir önceki Devlet Koruma Dairesi Başkanı Serhiy Rud’u, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Zelenski’ye suikast planlayan iki kişiyi gözaltına almasının ardından görevden almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Morozov’u tanıttığı toplantıda, “Elbette Devlet Koruma Dairesi, Ukrayna'yı seçmeyen ya da Devlet Koruma Dairesini kötüleyen herkesten temizlenmelidir. Sizin göreviniz devletimizin kilit kurumlarının güvenliğini sağlamaktır. Bu görevi mutlak bir dürüstlükle yerine getiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ZELENSKİ’YE SUİKAST PLANI

SBU, Mayıs ayının ilk haftasında Ukrayna lideri Zelenski’ye suikast hazırlığında olan iki albayın gözaltına alındığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, “SBU, Ukrayna Devlet Başkanı’na suikast hazırlığında olan Rusya'nın FSB Servisi ajanlarının ağını ortaya çıkardı. Şartlı tahliye edilen iki albay gözaltına alındı. Düşman, Başkan Volodimir Zelenski’yi ortadan kaldırmak için aktif olarak planlar geliştiriyordu. FSB'nin istihbarat ağının görevlerinden biri de Başkan'ın güvenlik birimine yakın askerler arasında Devlet Başkanı'nı rehin alabilecek ve ardından öldürebilecek failler bulmaktı. Zelenski’nin yanı sıra SBU Başkanı Vasyl Maliuk, Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkanı Kyrylo Budanov ve diğer üst düzey yetkilileri de ortadan kaldırmayı planlıyorlardı” denilmişti.