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Suikast kurbanı başbakana tören... Abe’nin küllerini eşi taşıdı

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#Japonya#Şinzo Abe#Cenaze
Suikast kurbanı başbakana tören... Abe’nin küllerini eşi taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki etkinlik alanı Nippon Budokan Salonu’nda dün, 8 Temmuz’da suikast sonucu öldürülen Japonya’nın eski başbakanı Şinzo Abe için devlet cenaze töreni düzenlendi.

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Ölümünün hemen ardından dini törenle cenazesi yakılan Abe’nin küllerini salona eşi Akie Abe taşıdı. Altın şeritli mor bir kumaşa sarılı ahşap kutudaki küllerin taşındığı sırada 19 pare top atışı yapıldı. Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile eski başbakanların katıldığı törende ayrıca 27 ülkeden 700 temsilci hazır bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Avustralya ve Hindistan başbakanları öne çıkan katılımcılar olurken, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Öte yandan ülkede 55 yıl sonra ilk kez bir başbakan için düzenlenen tören maliyeti yüzünden muhalefetin tepkisini çekti. Yaklaşık 20 bin polisin görevlendirildiği tören, 11.5 milyon dolarla Kraliçe 2’nci Elizabeth için yapılan cenazeden daha pahalıya mal oldu.

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#Japonya#Şinzo Abe#Cenaze

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