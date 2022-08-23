Suikast gözlerinin önünde gerçekleşmişti... Alexander Dugin'den kızına son veda!

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Rusya günlerdir Moskova bölgesinde meydana gelen suikastı konuşuyor.

Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina, Cumartesi gecesi seyahat ettiği otomobilin Moskova bölgesinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Rusya bunun bir saldırı olduğunu ve arkasında Ukrayna'nın olduğunu açıkladı ve saldırının arkasındaki ismin görüntülerini yayınladı.

Dün, suikastın gözlerinin önünde gerçekleştiğini söyleyen Dugin, kızına son görevini yerine getirdi. Darya Dugina için düzenlenen seremoniye katılan Dugin bir başına tabutun yanında oturdu ve kimseyle konuşmadı.

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'Ukrayna işgalinin manevi babası' olarak tanımlanan Dugin dün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer vermişti;

'Hepimizin bildiği gibi Ukrayna rejimi Moskova'daki gelenek festivali dönüşünde kızımı gözlerimin önünde vahşi bir patlamada öldürdü. O, derin fikirlerinde her zaman saygılı ve ölçülüydü. Rusya düşmanları onu sinsice öldürdü.'

'Böyle dayanılmaz darbeler bizleri, halkımızı kıramayacak' diyen Dugin sözlerine şöyle devam etmişti;

'En iyi ve en savunmasızlarımıza karşı kanlı terör saldırılarıyla irademizi kırmak istediler. Bunu başaramayacaklar.'

SALDIRIYI ÜSTLENİP, MANİFESTO YAYINLADILAR

Suikasttan saatler sonra eski Rus vekilden gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. İlya Ponomaryov saldırının arkasındaki ismi açıkladı.

Ponomaryov, 'Bu eylem (Dugina'nın öldürülmesi), Ulusal Cumhuriyet Ordusu tarafından gerçekleştirildi' dedi.

Ukrayna medya kuruluşu Pravda ise Ulusal Cumhuriyet Ordusu'nun manifestosunu yayınladı.

Manifesto, 'Rusya halklarının savaş çığırtkanlarını, soyguncularını ve zalimlerini yasadışı ilan ettiğini' belirtiyor.

Dugin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin mimarı ya da 'manevi babası' olarak gösteriliyor.

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Aşırı sağcı bir Rus yazar ve ideolog olan Dugin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu iddia ediliyor ve sıklıkla 'Putin'in Beyni' olarak tanımlanıyor.