Sudan'ın başkenti Hartum'da silahlı çatışmalar

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Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da ordu ile Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter güç olan RSF arasında son zamanlarda artan gerginlik, çatışmaya dönüştü. Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Nabil Abdallah yaptığı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri, Hartum'da ve başka noktalardaki ordu kamplarına saldırdı. Çatışmalar devam ediyor ve ordu ülkeyi korumak için görevini yapıyor" ifadelerini kullandı. RSF ise Hartum'un güneyindeki kamplarından birinin ordu tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

PATLAMA VE SİLAH SESLERİ DUYULUYOR



Hartum şehir merkezindeki ordu karargahı, şu anda askeri yönetimde olan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ikametgahının bulunduğu bölge ile Savunma Bakanlığı’nın yakınlarında silah ve patlama sesleri duyuldu. Hartum Uluslararası Havalimanı ve şehrin farklı noktalarından yoğun duman yükseldi. RSF güçlerinin havaalanına girdiği, uçuşların iptal edildiği belirtiliyor.



Hartum'un yaklaşık 330 kilometre kuzeyindeki Merowe’de de silahlı çatışmalar yaşandığı aktarılıyor.

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