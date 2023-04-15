Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Sudan'ın başkenti Hartum'da silahlı çatışmalar

Güncelleme Tarihi:

#Sudan#Çatışma#Ordu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 13:04

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve farklı noktalarda ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında günlerdir süren gerginliğin ardından silahlı çatışmalar başladı.

Haberin Devamı

Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da ordu ile Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter güç olan RSF arasında son zamanlarda artan gerginlik, çatışmaya dönüştü. Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Nabil Abdallah yaptığı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri, Hartum'da ve başka noktalardaki ordu kamplarına saldırdı. Çatışmalar devam ediyor ve ordu ülkeyi korumak için görevini yapıyor" ifadelerini kullandı. RSF ise Hartum'un güneyindeki kamplarından birinin ordu tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

PATLAMA VE SİLAH SESLERİ DUYULUYOR

Hartum şehir merkezindeki ordu karargahı, şu anda askeri yönetimde olan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ikametgahının bulunduğu bölge ile Savunma Bakanlığı’nın yakınlarında silah ve patlama sesleri duyuldu. Hartum Uluslararası Havalimanı ve şehrin farklı noktalarından yoğun duman yükseldi. RSF güçlerinin havaalanına girdiği, uçuşların iptal edildiği belirtiliyor.

Hartum'un yaklaşık 330 kilometre kuzeyindeki Merowe’de de silahlı çatışmalar yaşandığı aktarılıyor.

Haberin Devamı

Sudanın başkenti Hartumda silahlı çatışmalar

AFP'ye konuşan Hızlı Destek GüçleriHartum'un merkezindeki başkanlık sarayı da dahil olmak üzere çok sayıda önemli bölgenin kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN UYARI: EVLERİNİZDE KALIN

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşlardan evlerinde kalmaları istendi ve "Başkent Hartum’un çeşitli bölgelerinde ordu ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında çatışmalar çıktığı anlaşılmaktadır. Durum normale dönünceye kadar vatandaşlarımızın sokağa çıkmayıp, evlerinde kalmaları ve zorunlu haricinde ülke içinde seyahatten kaçınmaları tavsiye olunur." ifadelerine yer verdildi.

Sudanın başkenti Hartumda silahlı çatışmalar

TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Sudan ordusunun başında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan bulunurken, RSF ise konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetiliyor. Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022’de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan “çerçeve anlaşmada” RSF’nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. El-Burhan RSF’nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor.

RSF, eski yönetimde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sudan#Çatışma#Ordu

BAKMADAN GEÇME!

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Rota
Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık