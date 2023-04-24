Sudan’dan tahliye seferberliği

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AFRİKA ülkesi Sudan’da 2021 yılındaki askeri darbeden beri ülkeyi ortaklaşa yöneten iki güç, resmi ordu ve paramiliter yapı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların ikinci haftasına girdi. En az 420 kişinin öldüğü şiddet olaylarının kesilmesine yönelik girişimler boşa çıkarken, ülkeler başta diplomatları olmak üzere vatandaşlarının tahliyesine başladı. Bu kapsamda Amerikan ordusu, diplomatlarını başkent Hartum’dan çıkarmak için bir operasyon düzenledi. ABD özel kuvvetleri, 70 büyükelçilik çalışanı ve ailelerini Sudan’dan komşu Etiyopya’ya götürdü.

100 ABD ASKERİ KATILDI

Amerikan haber ajansı AP, tahliye operasyonuna üç Chinook nakliye helikopteri ile 100 Amerikan askerinin katıldığını yazdı. ABD’nin tahliye için hafta boyunca asker konuşlandırdığı 1 milyon nüfuslu küçük Afrika ülkesi Cibuti’den havalanan helikopterler, Hartum’a inerek diplomatlar ve ailelerini çatışma bölgesinden çıkardı. Chinook’ların savaş bölgesinde yerde geçirdikleri sürenin bir saatten az olduğu belirtildi.

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HDK’YA YALANLAMA

Orduyla çatışan paramiliter güç HDK, süreçte ABD’ye yardımcı olduklarını iddia etti ve Amerikan güçlerinin tahliyeye 6 hava aracıyla katıldığını açıkladı. Ancak Washington, HDK’nın işbirliği yaptığı iddiasını yalanladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, gördükleri tek desteğin operasyon sırasında hava araçlarına ateş açılmaması olduğu belirtti. Bu arada ABD, yalnızca diplomatlarını ülkeden çıkardı. Ülkede olduğu sanılan 16 bin Amerikan vatandaşı için bir operasyon planlanmadı.

Sudan’da ordu ile HDK arasında 15 Nisan’da başlayan çatışmalarda 420’ye yakın kişi hayatını kaybetti.

HARTUM’DAN KAÇIŞ TELAŞI

Çatışmalarda hasar alan Hartum havalimanının uçuşa kapalı olması tahliye sürecini zorlaştırırken, her ülke farklı şekillerde vatandaşlarını çıkarmaya uğraşıyor:

- Fransa, vatandaşlarının Sudan’dan çıkarılması için operasyon başlattıklarını duyurdu.

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- Yunanistan, 120 Yunan ve Kıbrıs uyruklunun tahliyesine katılmak üzere Mısır’a askeri uçak ve asker gönderdi.

- Hollanda, 152 vatandaşını kurtarmak için Ürdün’e iki adet C-130 askeri nakliye uçağı ve bir Airbus A330 gönderdi.

- İtalya, Sudan’dan 140 İtalyan vatandaşını çıkarmak için Cibuti’ye askeri jet konuşlandırdı.

- Suudi Arabistan, 91’i krallık vatandaşı, diğerleri 12 farklı ülkeden toplam 157 kişiyi Hartum’dan 840 kilometre uzaklıktaki Kızıldeniz limanına kara yolu ile taşıdı. Buradan askeri gemiyle tahliye etmeyi başardığı kişileri Cidde’ye getirdi.

- İngiltere de diplomatlar ve ailelerinin tahliyesini tamamladıklarını açıkladı.

ÜLKEDE SON DURUM

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- Çatışmaların başından beri elektrik ve suyun kesik olduğu Sudan’da internete erişim de koptu. Dün, internete erişim normalin yüzde 2’sine kadar düştü.

- Şu ana kadar 264’ü sivil en az 420 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı 3700’ü geçti.

TÜRKİYE’NİN TAHLİYE OPERASYONU BAŞLADI

SUDAN’da paramiliter güçlerin bayram süresince ateşkes ilan etmesinin ardından bazı bölgelerde çatışmalar devam ediyor ancak sivillerin tahliyesi için de harekete geçildi. Hürriyet’e konuşan kaynaklar güvenlik koşulları nedeniyle gecikmeli de olsa Sudan’da daha önce üç noktadan planlanan tahliyelerin bir bölgeden başladığı bilgisini verdi. Siviller kara yoluyla Etiyopya’ya geçecek, oradan da uçaklarla Türkiye’ye ulaşacak.

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İLK KAFİLE BUGÜN VARACAK

İlk kafilenin bugün Türkiye’de olması ve yolculuğun yaklaşık bir gün sürmesi bekleniyor. Sudan’da Ordu ve HDK arasındaki çatışmalar bayram süresince ilan edilen ateşkese rağmen bazı bölgelerde devam ediyor. Sınırlı da olsa büyük güvenlik önlemleri altında bazı bölgelerden sivillerin tahliyesi başladı. Türkiye, bu ülkede yaşayan 2 bin 600 Tür vatandaşının tahliyesi için harekete geçti.

ELÇİLİK İLETİŞİME GEÇTİ

Hartum Büyükelçiliği, bu ülkede yaşayan ve tahliye olmak isteyen vatandaşlarla cuma ve cumartesi günleri sosyal medya ve Whatsapp üzerinden iletişime geçti. Tahliye olmak isteyenlere toplanma ve hareket noktası olarak üç seçenek sunuldu. Ancak bu seçeneklerden ikisi çatışmalar nedeniyle kullanılamadı. Bunun üzerine sadece bir noktada toplanıldı ve tahliyeler başladı.

8 KİLO BAGAJ

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Vatandaşlardan sadece 8 kilo ağırlığında bagaj ve rahat kıyafetlerle toplanma noktasına gelmesi istenirken, Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar sadece Türk vatandaşlarının değil Türkiye’den yardım isteyen ülkelerin vatandaşlarının da tahliyesi için çalışıldığını söyledi. Bu ülkeler arasında ABD, Malezya, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan da var. Tahliyelerin güvenlik koşulları elverdiği sürece önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanıyor.

Hartum’daki Türk Büyükelçiliği’nin ise faaliyetlerine kesintisiz devam edeceği ve Büyükelçiliğin tahliye edilmesinin bu aşamada söz konusu olmadığı belirtildi.