Sudan’dan tahliye için TSK devrede

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Akar, “Bir kısım vatandaşlarımızın Etiyopya üzerinden tahliyesi gerçekleşti. Kalan vatandaşlarımızın Türkiye’ye tahliyesi için 5 uçağımızı tahsis ettik. C-130 tipi üç uçağımızın, Hartum’un kuzeyindeki Wadi Sayidna’dan 210 vatandaşımızın tahliye etmesine yönelik çalışıyoruz. Diğer taraftan da A400M tipi iki uçağımızı da Port Sudan’a indirdik. Orada 250 vatandaşımızın olduğu yönünde bilgimiz var. Bugün akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye’ye tahliyesi tamamlanmış olacak” açıklamasında bulundu.

1500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Türkiye şimdiye dek 1383’ü vatandaş olmak üzere toplam 1500 kişiyi tahliye etti. Karayoluyla komşu Etiyopya’ya kaçanların sayısı ise 3500’ü aştı. Etiyopyalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, toplam geçişlerin yüzde 40’ını Türkler, yüzde 14’ünü Etiyopyalılar oluşturdu.