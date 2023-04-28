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Sudan’dan tahliye için TSK devrede

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#Hulusi Akar#Sudan#Türk Vatandaşları Tahliye
Sudan’dan tahliye için TSK devrede
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 07:00

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ordu ile isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların sürdüğü Sudan’dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için TSK’ya ait ikisi “Koca Yusuf” olarak bilinen A400M olmak üzere toplam 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini belirtti.

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Akar, “Bir kısım vatandaşlarımızın Etiyopya üzerinden tahliyesi gerçekleşti. Kalan vatandaşlarımızın Türkiye’ye tahliyesi için 5 uçağımızı tahsis ettik. C-130 tipi üç uçağımızın, Hartum’un kuzeyindeki Wadi Sayidna’dan 210 vatandaşımızın tahliye etmesine yönelik çalışıyoruz. Diğer taraftan da A400M tipi iki uçağımızı da Port Sudan’a indirdik. Orada 250 vatandaşımızın olduğu yönünde bilgimiz var. Bugün akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye’ye tahliyesi tamamlanmış olacak” açıklamasında bulundu.

1500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Türkiye şimdiye dek 1383’ü vatandaş olmak üzere toplam 1500 kişiyi tahliye etti. Karayoluyla komşu Etiyopya’ya kaçanların sayısı ise 3500’ü aştı. Etiyopyalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, toplam geçişlerin yüzde 40’ını Türkler, yüzde 14’ünü Etiyopyalılar oluşturdu.

 

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#Hulusi Akar#Sudan#Türk Vatandaşları Tahliye

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